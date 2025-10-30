ua en ru
За экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого внесли залог, - источники

Четверг 30 октября 2025 14:27
UA EN RU
За экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого внесли залог, - источники Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

За бывшего главу правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 млн гривен. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

"За Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 млн гривен", - сообщил источник.

Дело Кудрицкого

28 октября источники РБК-Украина сообщили, что правоохранители объявили подозрение бывшему председателю правления "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие считает, что он вместе с бизнесменом Игорем Гринкевичем был причастен к схеме по незаконному завладению средствами госпредприятия.

По версии правоохранителей, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию ограждений подстанций Южной и Западной энергосистем Кудрицкий, который тогда занимал должность заместителя директора по инвестициям, вступил в сговор с представителями частной компании.

Между сторонами заключили два контракта на более 68 млн гривен. Из этой суммы подрядчик получил аванс в размере 13,7 млн гривен, который, по данным следствия, подозреваемые присвоили, не имея намерения выполнять работы.

Напомним, вчера суд отправил Кудрицкого под арест с возможностью внести залог в размере 13,7 млн гривен.

Отметим, что на заседании суда присутствовали трое народных депутатов, которые заявили о готовности взять его на поруки. При этом прокуратура настаивала, что Кудрицкий якобы уклонялся от следствия и пользовался "средствами конспирации", поэтому, по мнению обвинения, его следовало взять под стражу.

Кудрицкий заявлял, что считает выдвинутые против него обвинения абсурдными.

