Главная » Новости » Политика

Спецпосланник российского диктатора Дмитриев покинул Майами без комментариев

США, Понедельник 22 декабря 2025 08:00
Спецпосланник российского диктатора Дмитриев покинул Майами без комментариев Фото: Кирилл Дмитриев (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев улетел из Майами, где проходили переговоры делегаций США и Украины, без комментариев. Только отметил, что следующая встреча должна состояться в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дмитриева в соцсети Х.

Спецпосланник российского диктатора коротко написал "Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва".

Впоследствии российские СМИ сообщили, что Дмитриев улетел из Майами.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков делал заявление для российской пропаганды.

Он заявлял, что Кремль ожидает, когда Дмитриев появится с докладом к Путину. Он должен будет доложить об итогах переговоров представителей США с Украиной и Европой. Ушаков заранее заявил, что "большинство предложений" Москве не подойдут.

Ушаков также сказал, что Украина и Европа предложили к плану США (который разрабатывали россияне) "достаточно неконструктивные" правки. Россия будет нарабатывать свою так называемую "позицию" уже по итогам доклада Дмитриева.

Встречи делегаций США и Украины в Майами

Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения.

Украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американскую - спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. Кроме этого, к обсуждениям присоединились ключевые советники по нацбезопасности европейских стран.

Владимир Зеленский подтвердил, что 21 декабря во Флориде проходил уже третий день переговоров между делегациями Украины и США по мирному плану. После встречи глава государства ожидает отчет от переговорной команды.

Стоит отметить, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил после встречи в Майами, что Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине.

