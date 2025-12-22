Спецпосланник российского диктатора Дмитриев покинул Майами без комментариев

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев улетел из Майами, где проходили переговоры делегаций США и Украины, без комментариев. Только отметил, что следующая встреча должна состояться в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дмитриева в соцсети Х.

Спецпосланник российского диктатора коротко написал "Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва". Впоследствии российские СМИ сообщили, что Дмитриев улетел из Майами. Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков делал заявление для российской пропаганды. Он заявлял, что Кремль ожидает, когда Дмитриев появится с докладом к Путину. Он должен будет доложить об итогах переговоров представителей США с Украиной и Европой. Ушаков заранее заявил, что "большинство предложений" Москве не подойдут. Ушаков также сказал, что Украина и Европа предложили к плану США (который разрабатывали россияне) "достаточно неконструктивные" правки. Россия будет нарабатывать свою так называемую "позицию" уже по итогам доклада Дмитриева.