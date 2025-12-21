В Кремле уже заранее готовятся отвергать мирный план США, Украины и Европы. Приспешники российского диктатора Владимира Путина уже начали заявлять, что этот план будет "неприемлемым", а "большинство предложений не подойдут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника диктатора Юрия Ушакова для российской пропаганды.

Ушаков заявил, что Кремль ожидает, когда с докладом появится так называемый "спецпосланник" диктатора Кирилл Дмитриев. Он должен будет доложить об итогах переговоров представителей США с Украиной и Европой. Ушаков заранее заявил, что "большинство предложений" Москве не подойдут.

"Мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять. Я думаю, что большинство предложений нам категорически не подойдут, потому что мы будем придерживаться того, о чем мы договорились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями", - заявил холуй диктатора.

Ушаков также осмелился заявить, что Украина и Европа, мол, предложили к плану США (который разрабатывали россияне) "довольно неконструктивные" правки. Россия будет нарабатывать свою так называемую "позицию" уже по итогам доклада Дмитриева.

"Надеюсь, он вернется в понедельник и доложит, прежде всего, Путину о результатах своих переговоров. И после этого мы наработаем свою позицию, с которой пойдем дальше - прежде всего, в контактах с американцами", - заявил Ушаков.