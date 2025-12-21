ua en ru
В Кремле заявили, что большинство предложений Украины, ЕС и США "категорически не подойдут"

Россия, Воскресенье 21 декабря 2025 22:34
В Кремле заявили, что большинство предложений Украины, ЕС и США "категорически не подойдут" Фото: помощник российского диктатора Юрий Ушаков (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Кремле уже заранее готовятся отвергать мирный план США, Украины и Европы. Приспешники российского диктатора Владимира Путина уже начали заявлять, что этот план будет "неприемлемым", а "большинство предложений не подойдут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника диктатора Юрия Ушакова для российской пропаганды.

Ушаков заявил, что Кремль ожидает, когда с докладом появится так называемый "спецпосланник" диктатора Кирилл Дмитриев. Он должен будет доложить об итогах переговоров представителей США с Украиной и Европой. Ушаков заранее заявил, что "большинство предложений" Москве не подойдут.

"Мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять. Я думаю, что большинство предложений нам категорически не подойдут, потому что мы будем придерживаться того, о чем мы договорились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями", - заявил холуй диктатора.

Ушаков также осмелился заявить, что Украина и Европа, мол, предложили к плану США (который разрабатывали россияне) "довольно неконструктивные" правки. Россия будет нарабатывать свою так называемую "позицию" уже по итогам доклада Дмитриева.

"Надеюсь, он вернется в понедельник и доложит, прежде всего, Путину о результатах своих переговоров. И после этого мы наработаем свою позицию, с которой пойдем дальше - прежде всего, в контактах с американцами", - заявил Ушаков.

Между тем руководитель украинской делегации секретарь СНБО Рустем Умеров уже сообщил, что Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд содержательных встреч, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения.

Отметим, что Дмитриев, на доклад которого так рассчитывает Кремль, в эти выходные прибыл в Майами. После первых переговоров он сказал, что они еще будут продолжаться в субботу (вчера, 20 декабря) и в воскресенье (сегодня, 21 декабря). Также он сказал, что дискуссии конструктивные, но не делал заявлений, подобных тому, что заявлял Ушаков.

Российская Федерация Украина Соединенные Штаты Америки Война в Украине Мирные переговоры мирный план США
