Уиткофф заявляет, что Россия полностью настроена на мир в Украине

США, Понедельник 22 декабря 2025 02:35
Уиткофф заявляет, что Россия полностью настроена на мир в Украине Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил после встречи в Майами, что Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Стива Уиткоффа в соцсети Х.

"Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", - говорится в сообщении Уиткоффа.

Спецпосланник президента США напомнил, что в течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел "продуктивные и конструктивные встречи" с американской делегацией с целью продвижения мирного плана президента Трампа по Украине.

Встречи делегаций США и Украины в Майами

Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения.

Украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американскую - спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. Кроме этого, к обсуждениям присоединились ключевые советники по нацбезопасности европейских стран.

Владимир Зеленский подтвердил, что 21 декабря во Флориде проходил уже третий день переговоров между делегациями Украины и США по мирному плану. После встречи глава государства ожидает отчет от переговорной команды.

Мирный план США

Напомним, что США, Украина и Европа уже месяц работают над доработкой нового американского мирного плана по завершению российско-украинской войны.

Последняя серия переговоров началась в пятницу, 19 декабря, в Майами.

