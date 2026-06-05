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Жары не будет: какой будет погода в Украине в ближайшие дни и где ждать грозы

18:20 05.06.2026 Пт
5 мин
Синоптики предупреждают о приближении коварного атмосферного фронта
aimg Ирина Костенко
Жары не будет: какой будет погода в Украине в ближайшие дни и где ждать грозы Погода в ближайшее время будет теплая, но не без осадков (фото иллюстративное: Getty Images)
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В ближайшие дни и на следующей неделе в Украине сохранится комфортное тепло без изнуряющей жары. Впрочем местами обещают грозовые дожди.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Главное:

  • Комфортный июнь: в ближайшие дни в Украине сохранится "классическая" летняя температура (ночью +11...+19°С, днем +22...+29°С), критической жары ждать не стоит.
  • Усиление осадков: в течение выходных дней через страну будет проходить мощный атмосферный фронт, который в некоторые области принесет даже значительные дожди.
  • Летние контрасты: стабильно сухой погоды по всей Украине в течение следующей недели не будет - солнце будет чередоваться с кратковременными дождями и грозами.
  • Специфика гроз: летние дожди будут выпадать преимущественно днем и будут иметь пестрый характер - в одном районе может лить, а соседний будет оставаться сухим.

Грозит ли украинцам жара в ближайшее время

– Пока что у нас остается неустойчивая атмосфера. Хотя температурные показатели - повышаются.

Температура будет повышаться за счет того, что воздушные потоки будут уже больше поступать с запада, юго-запада. Поэтому будем иметь и летние значения температуры.

Уже с сегодняшнего дня практически у нас такие показатели, что в ночные часы +11...+19°С (и в ближайшие несколько суток - так же сохраняются). А в дневные часы +22...+29°С.

То есть еще и не критическая жара, и уже не холодно. Такая классическая летняя температура.

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Завтра (6 июня, - Ред.) в западных областях, а в воскресенье (7 июня, - Ред.) на Правобережье - несколько ниже могут быть значения температуры днем.

В пределах +20...+25°С.

За счет того, что там может быть больше осадков.

Где еще в Украине ждать значительных дождей и когда

– Поскольку атмосфера неустойчива - могут быть эти локальные дождевые процессы в виде кучево-дождевых облаков. Кое-где - с грозами.

Но кроме этого завтра и послезавтра, как раз-таки в течение выходных (хотя и в понедельник еще тоже)... Через территорию Украины будет перемещаться атмосферный фронт.

Он повлечет дожди по таким регионам: завтра - западные, в дневные часы 6 и 7 июня - еще Житомирская, Киевская и Винницкая области, а в воскресенье - это Черновицкая и Одесская области.

Так что речь идет о кратковременных дождях, грозах. А в этих областях, которые я перечислила, еще могут быть местами и значительные дожди. Поэтому стоит обратить на это внимание.

Таков этот фронт, достаточно интенсивный именно по осадкам, скажем так.

Жары не будет: какой будет погода в Украине в ближайшие дни и где ждать грозыМестами осадки в течение выходных дней могут быть значительными (инфографика: РБК-Украина)

Что во время прохождения фронта будет с ветром

– Он достаточно медленно будет проходить. Ветра с собой не несет.

Наоборот, общие воздушные потоки - достаточно спокойные, слабенькие даже.

Хотя во время грозовой деятельности могут быть локальные усиления.

За этим уже будем следить во время его прохождения. Тогда дополнительные могут быть предупреждения.

Какой погоды ждать в начале следующей недели

– В дальнейшем, на понедельник, он (атмосферный фронт, - Ред.) сместится уже больше на левобережную часть Украины. И там будут кратковременные дожди и грозы.

Зато в западных областях уже будет преобладать погода без осадков в основном.

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9 июня (во вторник, - Ред.) у нас ночью - в большинстве центральных областей, а днем - по Украине местами - кратковременные дожди и грозы.

Остальные территории - без осадков остаются.

Изменится ли синоптическая ситуация позже

– Какой-либо такой стабильной солнечной погоды - без осадков - пока что у нас нет. В ближайшей обзорной перспективе.

Практически всю неделю, с определенными перерывами, могут быть вот эти летние дожди.

10 июня (в среду, - Ред.) немножечко их будет меньше.

Разве что на западе и юго-востоке страны - в дневные часы - вот эти локальные грозовые очаги могут быть.

Между тем остальные территории - с большим количеством прояснений.

Поэтому в этот день могут быть немного выше значения температуры. От +22°С до +28°С местами может прогреться воздух.

А ночь - стабильно остается теплой, +12...+18°С.

Жары не будет: какой будет погода в Украине в ближайшие дни и где ждать грозыВ среду облаков может быть ощутимо меньше, поэтому воздух прогреется сильнее (инфографика: РБК-Украина)

После 10-го числа - каких-либо кардинальных изменений пока что нет.

Все равно время от времени кратковременные осадки могут быть. Кое-где - с грозами, преимущественно в дневные часы.

Вероятны ли дальше ощутимые изменения температуры

– Температура в дальнейшем практически не меняется. Остается такая же.

Ночная +10...+17°С. В дневные часы +20...+27°С. То есть также жары пока что нет.

Комфортная, летняя... В принципе, достаточно такая хорошая температура.

И то, что дождики... То это, например, для аграрного сектора - очень важно.

Что нет изнурительной жары для растительности, и периодически - осадки. То есть благоприятные погодные условия.

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Почему грозы сейчас бывают преимущественно днем

– Потому что днем, когда начинает прогреваться приземный слой воздуха, теплый воздух поднимается. И начинается развитие вот этих кучево-дождевых облаков.

Они сначала красивые, а потом некоторые из них могут становиться более мощными.

И, соответственно, перерастать в кратковременные дожди с грозами.

Но их распределение летом - всегда пестрое. Один район у нас может быть с дождем, другой район - без единой капельки.

Поэтому и речь идет о прогнозе "по территории", то есть что предпосылки для этого есть.

Но в какой именно точке будет развитие такой кучево-дождевой облачности, конечно, видно уже только непосредственно во время развития этого процесса.

Где-то за час, за полчаса. Через спутниковые снимки.

Напомним, ранее мы объясняли, работают ли народные приметы о погоде и как ее начал "прогнозировать" сурок Тимка.

Между тем в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Читайте также, каким может быть июнь в Украине в целом.

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