ua en ru
Вт, 21 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Бензин и дизель снова подорожали: актуальные цены на АЗС 21 июля

08:34 21.07.2026 Вт
2 мин
Сколько стоит заправить полный бак сегодня?
aimg Ирина Гамерская
Бензин и дизель снова подорожали: актуальные цены на АЗС 21 июля Фото: цены на бензин и дизель выросли 21 июля (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские сети АЗС обновили ценники на топливо 21 июля. В последние дни крупнейшие игроки рынка подняли стоимость бензина и дизеля, тогда как цены на автогаз пока остаются стабильными.

Сколько сегодня стоит заправить автомобиль в разных сетях - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Волна подорожания: Топливный рынок демонстрирует дальнейший рост цен: "Укрнафта" подняла стоимость бензина и дизеля на 2 грн/л, а OKKO прибавила 1 грн/л на дизельное топливо.
  • Диапазон цен на бензин А-95: Самую низкую стоимость базового А-95 удерживает "Укрнафта" (77,90 грн/л), в то время как самую высокую цену установил SOCAR (82,90 грн/л).
  • Ситуация с автогазом: Цены на сжиженный газ остались стабильными: в сетях WOG, OKKO и SOCAR стоит 41,90 грн/л, а на "Укрнафте" - 38,40 грн/л.
  • Разница на полном баке: Разница между самой дешевой и самой дорогой сетью из списка теперь составляет 250 гривен.

Бензин и дизель снова подорожали: актуальные цены на АЗС 21 июля

Фото: цены на АЗС 21 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 90,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 83,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 80,90 грн
  • ДТ Pulls: 85,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро: 82,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 91,50 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 84,50 грн
  • Бензин 95 Евро: 81,50 грн
  • ДТ Mustang: 85,90 грн
  • ДТЕвро-5: 82,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 92,90 грн
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95: 82,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 85,90 грн
  • ДТ NANO: 82,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 84,90 грн (+2 грн)
  • Бензин 95 (Energy): 80,90 грн (+2 грн)
  • Бензин А-95: 77,90 грн (+2 грн)
  • Бензин А-92: 73,90 грн (+2 грн)
  • ДТ (Energy): 80,90 грн (+2 грн)
  • ДТ: 78,90 грн (+2 грн)
  • Газ: 38,40 грн

Что изменилось?

"Укрнафта": Сеть подняла стоимость всех основных видов топлива (бензин и дизель) сразу на 2 гривны за литр.

OKKO: Просмотрела ценники на дизельное топливо - обе позиции (ДТ Pulls и ДТ Евро) выросли на 1 гривну за литр.

WOG и SOCAR: Также держат новые, более высокие показатели на премиальные и базовые марки.

Автогаз: Цена на сжиженный газ осталась без изменений во всех ключевых сетях.

Сколько стоит заправить полный бак (50 л)?

Расчет затрат на заправку стандартного 50-литрового бака бензином А-95 в разных сетях:

  • "Укрнафта": 3 895 грн
  • OKKO: 4 045 грн
  • WOG: 4 075 грн
  • SOCAR: 4 145 грн

Разница на полном баке: Заправка 50 литров бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 3895 грн, а на SOCAR - в 4145 грн. Разница на полном баке теперь составляет 250 гривен .

Читайте также: Бензин и дизель будут по 90+ грн: когда ждать новых цен на АЗС и сколько стоит топливо сейчас
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на бензин АЗС
Новости
Под Петербургом горит индустриальный парк, где расположен ряд предприятий
Под Петербургом горит индустриальный парк, где расположен ряд предприятий
Аналитика
Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилье"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилье"