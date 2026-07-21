Бензин и дизель снова подорожали: актуальные цены на АЗС 21 июля
Украинские сети АЗС обновили ценники на топливо 21 июля. В последние дни крупнейшие игроки рынка подняли стоимость бензина и дизеля, тогда как цены на автогаз пока остаются стабильными.
Сколько сегодня стоит заправить автомобиль в разных сетях - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Волна подорожания: Топливный рынок демонстрирует дальнейший рост цен: "Укрнафта" подняла стоимость бензина и дизеля на 2 грн/л, а OKKO прибавила 1 грн/л на дизельное топливо.
- Диапазон цен на бензин А-95: Самую низкую стоимость базового А-95 удерживает "Укрнафта" (77,90 грн/л), в то время как самую высокую цену установил SOCAR (82,90 грн/л).
- Ситуация с автогазом: Цены на сжиженный газ остались стабильными: в сетях WOG, OKKO и SOCAR стоит 41,90 грн/л, а на "Укрнафте" - 38,40 грн/л.
- Разница на полном баке: Разница между самой дешевой и самой дорогой сетью из списка теперь составляет 250 гривен.
Фото: цены на АЗС 21 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 90,90 грн
- Бензин Pulls 95: 83,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 80,90 грн
- ДТ Pulls: 85,90 грн (+1 грн)
- ДТ Евро: 82,90 грн (+1 грн)
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 91,50 грн
- Бензин 95 (Mustang): 84,50 грн
- Бензин 95 Евро: 81,50 грн
- ДТ Mustang: 85,90 грн
- ДТЕвро-5: 82,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 92,90 грн
- Бензин NANO 95: 86,90 грн
- Бензин А-95: 82,90 грн
- ДТ NANO Extro: 85,90 грн
- ДТ NANO: 82,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 84,90 грн (+2 грн)
- Бензин 95 (Energy): 80,90 грн (+2 грн)
- Бензин А-95: 77,90 грн (+2 грн)
- Бензин А-92: 73,90 грн (+2 грн)
- ДТ (Energy): 80,90 грн (+2 грн)
- ДТ: 78,90 грн (+2 грн)
- Газ: 38,40 грн
Что изменилось?
"Укрнафта": Сеть подняла стоимость всех основных видов топлива (бензин и дизель) сразу на 2 гривны за литр.
OKKO: Просмотрела ценники на дизельное топливо - обе позиции (ДТ Pulls и ДТ Евро) выросли на 1 гривну за литр.
WOG и SOCAR: Также держат новые, более высокие показатели на премиальные и базовые марки.
Автогаз: Цена на сжиженный газ осталась без изменений во всех ключевых сетях.
Сколько стоит заправить полный бак (50 л)?
Расчет затрат на заправку стандартного 50-литрового бака бензином А-95 в разных сетях:
- "Укрнафта": 3 895 грн
- OKKO: 4 045 грн
- WOG: 4 075 грн
- SOCAR: 4 145 грн
Разница на полном баке: Заправка 50 литров бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 3895 грн, а на SOCAR - в 4145 грн. Разница на полном баке теперь составляет 250 гривен .