Бензин и дизель снова подорожали: актуальные цены на АЗС 21 июля

Украинские сети АЗС обновили ценники на топливо 21 июля. В последние дни крупнейшие игроки рынка подняли стоимость бензина и дизеля, тогда как цены на автогаз пока остаются стабильными.

Сколько сегодня стоит заправить автомобиль в разных сетях - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Волна подорожания: Топливный рынок демонстрирует дальнейший рост цен: "Укрнафта" подняла стоимость бензина и дизеля на 2 грн/л, а OKKO прибавила 1 грн/л на дизельное топливо.

Топливный рынок демонстрирует дальнейший рост цен: "Укрнафта" подняла стоимость бензина и дизеля на 2 грн/л, а OKKO прибавила 1 грн/л на дизельное топливо. Диапазон цен на бензин А-95: Самую низкую стоимость базового А-95 удерживает "Укрнафта" (77,90 грн/л), в то время как самую высокую цену установил SOCAR (82,90 грн/л).

Самую низкую стоимость базового А-95 удерживает "Укрнафта" (77,90 грн/л), в то время как самую высокую цену установил SOCAR (82,90 грн/л). Ситуация с автогазом: Цены на сжиженный газ остались стабильными: в сетях WOG, OKKO и SOCAR стоит 41,90 грн/л, а на "Укрнафте" - 38,40 грн/л.

Цены на сжиженный газ остались стабильными: в сетях WOG, OKKO и SOCAR стоит 41,90 грн/л, а на "Укрнафте" - 38,40 грн/л. Разница на полном баке: Разница между самой дешевой и самой дорогой сетью из списка теперь составляет 250 гривен.

Фото: цены на АЗС 21 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

Бензин Pulls 100: 90,90 грн

Бензин Pulls 95: 83,90 грн

Бензин А-95 Евро: 80,90 грн

ДТ Pulls: 85,90 грн (+1 грн)

ДТ Евро: 82,90 грн (+1 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 91,50 грн

Бензин 95 (Mustang): 84,50 грн

Бензин 95 Евро: 81,50 грн

ДТ Mustang: 85,90 грн

ДТЕвро-5: 82,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

ДТ NANO Extro: 85,90 грн

ДТ NANO: 82,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 84,90 грн (+2 грн)

Бензин 95 (Energy): 80,90 грн (+2 грн)

Бензин А-95: 77,90 грн (+2 грн)

Бензин А-92: 73,90 грн (+2 грн)

ДТ (Energy): 80,90 грн (+2 грн)

ДТ: 78,90 грн (+2 грн)

Газ: 38,40 грн

Что изменилось?

"Укрнафта": Сеть подняла стоимость всех основных видов топлива (бензин и дизель) сразу на 2 гривны за литр.

OKKO: Просмотрела ценники на дизельное топливо - обе позиции (ДТ Pulls и ДТ Евро) выросли на 1 гривну за литр.

WOG и SOCAR: Также держат новые, более высокие показатели на премиальные и базовые марки.

Автогаз: Цена на сжиженный газ осталась без изменений во всех ключевых сетях.

Сколько стоит заправить полный бак (50 л)?

Расчет затрат на заправку стандартного 50-литрового бака бензином А-95 в разных сетях:

"Укрнафта": 3 895 грн

OKKO: 4 045 грн

WOG: 4 075 грн

SOCAR: 4 145 грн

Разница на полном баке: Заправка 50 литров бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 3895 грн, а на SOCAR - в 4145 грн. Разница на полном баке теперь составляет 250 гривен .