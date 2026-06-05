Спеки не буде: якою буде погода в Україні найближчими днями і де чекати грози

Найближчими днями та наступного тижня в Україні утримається комфортне тепло без виснажливої спеки. Утім місцями обіцяють грозові дощі.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

Головне: Комфортний червень : найближчими днями в Україні утримається "класична" літня температура (вночі +11...+19°С, вдень +22...+29°С), критичної спеки чекати не варто.

: найближчими днями в Україні утримається "класична" літня температура (вночі +11...+19°С, вдень +22...+29°С), критичної спеки чекати не варто. Посилення опадів : впродовж вихідних днів через країну проходитиме потужний атмосферний фронт, який у деякі області принесе навіть значні дощі.

: впродовж вихідних днів через країну проходитиме потужний атмосферний фронт, який у деякі області принесе навіть значні дощі. Літні контрасти : стабільно сухої погоди по всій Україні впродовж наступного тижня не буде - сонце чергуватиметься з короткочасними дощами та грозами.

: стабільно сухої погоди по всій Україні впродовж наступного тижня не буде - сонце чергуватиметься з короткочасними дощами та грозами. Специфіка гроз: літні дощі випадатимуть переважно вдень і матимуть строкатий характер - в одному районі може лити, а сусідній залишатиметься сухим.

Чи загрожує українцям спека найближчим часом

– Поки що в нас залишається нестійка атмосфера. Хоча температурні показники - підвищуються.

Температура підвищуватиметься за рахунок того, що повітряні потоки будуть вже більше надходити із заходу, південного заходу. Тому будемо мати і літні значення температури.

Вже від сьогоднішнього дня практично у нас такі показники, що в нічні години +11...+19°С (і в найближчі кілька діб - так само зберігаються). А в денні години +22...+29°С.

Тобто ще і не критична спека, і вже не холодно. Така класична літня температура.

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Завтра (6 червня, - Ред.) у західних областях, а в неділю (7 червня, - Ред.) на Правобережжі - дещо нижчі можуть бути значення температури вдень.

У межах +20...+25°С.

За рахунок того, що там може бути більше опадів.

Де ще в Україні чекати значних дощів і коли

– Оскільки атмосфера нестійка - можуть бути ці локальні дощові процеси у вигляді купчасто-дощових хмар. Подекуди - з грозами.

Але крім цього завтра і післязавтра, якраз-таки впродовж вихідних (хоча і у понеділок ще також)... Через територію України буде переміщуватись атмосферний фронт.

Він спричинить дощі по таких регіонах: завтра - західні, в денні години 6 та 7 червня - ще Житомирська, Київська і Вінницька області, а в неділю - це Чернівецька та Одеська області.

Отже йдеться про коротковчасні дощі, грози. А в цих областях, які я перелічила, ще можуть бути подекуди і значні дощі. Тому варто звернути на це увагу.

Такий цей фронт, досить інтенсивний саме на опади, скажімо так.

Місцями опади впродовж вихідних днів можуть бути значними (інфографіка: РБК-Україна)

Що під час проходження фронту буде з вітром

– Він досить повільно буде проходити. Вітру з собою не несе.

Навпаки, загальні повітряні потоки - досить спокійні, слабенькі навіть.

Хоча під час грозової діяльності можуть бути локальні посилення.

За цим вже будемо слідкувати під час його проходження. Тоді додаткові можуть бути попередження.

Якої погоди чекати на початку наступного тижня

– Надалі, на понеділок, він (атмосферний фронт, - Ред.) зміститься вже більше на лівобережну частину України. І там будуть короткочасні дощі та грози.

Натомість у західних областях вже переважатиме погода без опадів в основному.

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9 червня (у вівторок, - Ред.) у нас вночі - у більшості центральних областей, а вдень - по Україні місцями - короткочасні дощі та грози.

Решта територій - без опадів залишаються.

Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

– Якоїсь такої стабільної сонячної погоди - без опадів - поки що в нас немає. У найближчій оглядній перспективі.

Практично весь тиждень, із певними перервами, можуть бути ось ці літні дощі.

10 червня (у середу, - Ред.) трішечки їх буде менше.

Хіба що на заході та південному сході країни - в денні години - ось ці локальні грозові осередки можуть бути.

Тим часом решта територій - з більшою кількістю прояснень.

Тому в цей день можуть бути трішки вищі значення температури. Від +22°С до +28°С подекуди може прогрітися повітря.

А ніч - стабільно залишається теплою, +12...+18°С.

У середу хмар може бути відчутно менше, тож повітря прогріється сильніше (інфографіка: РБК-Україна)

Після 10-го числа - якихось кардинальних змін поки що немає.

Все одно час від часу короткочасні опади можуть бути. Подекуди - з грозами, переважно в денні години.

Чи ймовірні надалі відчутні зміни температури

– Температура надалі практично не змінюється. Залишається така сама.

Нічна +10...+17°С. У денні години +20...+27°С. Тобто також спеки поки що немає.

Комфортна, літня... В принципі, досить така гарна температура.

І те, що дощики... То це, наприклад, для аграрного сектору - дуже важливо.

Що немає виснажливої спеки для рослинності, і періодично - опади. Тобто сприятливі погодні умови.

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Чому грози зараз бувають переважно вдень

– Тому що вдень, коли починає прогріватися приземний шар повітря, тепле повітря підіймається. І розпочинається розвиток ось цих купчасто-дощових хмар.

Вони спочатку красиві, а потім деякі з них можуть ставати більш потужними.

І, відповідно, переростати в короткочасні дощі з грозами.

Але їх розподіл влітку - завжди строкатий. Один район у нас може бути із дощем, інший район - без жодної крапельки.

Тому і йдеться про прогноз "по території", тобто що передумови для цього є.

Але в якій саме точці буде розвиток такої купчасто-дощової хмарності, звісно, видно вже тільки безпосередньо під час розвитку цього процесу.

Десь за годину, за пів години. Через супутникові знімки.