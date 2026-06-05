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От почти жары до внезапных гроз: какой погоды ждать украинцам на выходных

11:58 05.06.2026 Пт
3 мин
Зонтики далеко лучше не прятать, но тепла должно быть достаточно
aimg Ирина Костенко
От почти жары до внезапных гроз: какой погоды ждать украинцам на выходных Выходные дни в Украине будут теплые (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине в течение 6-7 июня будет по-летнему теплой. Однако во многих областях местами вероятны кратковременные дожди, а воздух в Киеве в воскресенье может посвежеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в Украине на выходных

Выходные в Украине, по словам специалиста, будут теплыми.

В дневные часы температура воздуха ожидается в среднем около +22...+27 градусов по Цельсию.

Несколько свежее будет в западной части Украины.

Между тем более высокие градусы - до +29°С - на юге.

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Ближайшей ночью (исходя из карты, опубликованной специалистами Украинского гидрометеорологического центра), температура воздуха может колебаться - в зависимости от региона - от +13°С до +19°С.

От почти жары до внезапных гроз: какой погоды ждать украинцам на выходныхПрогноз погоды УкрГМЦ на 6 июня (скриншот: meteo.gov.ua)

Между тем 7 июня температура воздуха в ночные часы может колебаться по Украине от +12°С (на западе) до +20°С.

От почти жары до внезапных гроз: какой погоды ждать украинцам на выходныхПрогноз погоды УкрГМЦ на 7 июня (скриншот: meteo.gov.ua)

Кратковременные дожди, по информации Диденко, наиболее вероятны в течение выходных:

  • в западных областях;
  • в северных областях;
  • в Винницкой области.

Местами могут быть грозы.

"На остальной территории либо без существенных осадков, либо какие-то несколько капель", - добавила синоптик.

Стоит заметить также, что согласно картам УкрГМЦ, наиболее "сухой" частью Украины в течение 6-7 июня будет оставаться восток.

Чего ждать от погоды в Киеве

В Киеве, по словам Диденко, теплее будет в субботу, 6 июня. До +26°С.

В воскресенье, 7 июня, в столице посвежеет до +23°С.

Периодические дожди - вероятны в течение обоих выходных дней.

От почти жары до внезапных гроз: какой погоды ждать украинцам на выходныхПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Стоит отметить также, что ночью (исходя из графика прогноза по Киеву от УкрГМЦ), температура воздуха может быть:

  • 6 июня - около +17°С;
  • 7 июня - близко +18°С.

При этом днем 7 июня температура воздуха в столице может снизиться до +19°С (хотя позже дневные показатели снова начнут повышаться).

От почти жары до внезапных гроз: какой погоды ждать украинцам на выходныхГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Хорошее вменяемое лето... На погоду не ворчим... Лета много не бывает", - подытожила Диденко.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, каким может быть июнь в Украине в целом.

Кроме того, украинцам объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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