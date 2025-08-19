ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жара, дожди и "сюрприз" на День Независимости: какой будет погода в Украине до конца недели

Вторник 19 августа 2025 12:02
UA EN RU
Жара, дожди и "сюрприз" на День Независимости: какой будет погода в Украине до конца недели На День Независимости погода готовит украинцам приятный "сюрприз" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Завтра погода в Украине обещает быть сухой и теплой, тогда как дальше нас ждут дожди, "градусные скачки" и "синоптический праздничный комфорт" на День Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно информации эксперта, завтра - в среду, 20 августа, - погоду в Украине будет определять в основном область повышенного атмосферного давления.

Диденко объяснила, что речь идет о:

  • переменной облачности;
  • сухой погоде;
  • большом количестве солнца.

"Температура воздуха 20 августа также существенно не изменится", - поделилась синоптик.

Так, в течение дня:

  • в большинстве областей Украины ожидается +23 +28 градусов по Цельсию;
  • на юге и на юго-востоке около +25+30°C.

"В Киеве в среду - то же самое. Сухо и +24 градуса", - добавила метеоролог.

Жара, дожди и &quot;сюрприз&quot; на День Независимости: какой будет погода в Украине до конца неделиСитуация по состоянию на 20 августа (карта: facebook.com/tala.didenko)

Как будет меняться погода до конца недели

Диденко отметила, что дальше - с погодой "будет интереснее".

Так, в четверг, 21 августа, в западной части Украины появятся дожди.

Между тем в течение пятницы (22 августа) и субботы (23 августа) атмосферный дождевой фронт пройдет практически по всей территории нашей страны.

"Кроме, к сожалению, южной части", - уточнила эксперт.

В этот период, по ее словам, в Украине вероятны грозы.

В то же время Диденко отметила, что "в середине недели станет больше жары".

Чего ждать от погоды на День Независимости

В воскресенье, 24 августа, на День Независимости, атмосфера над Украиной (согласно информации Диденко):

  • выровняется;
  • обретет нужную гармонию;
  • подарит прекрасную погоду.

Так, в течение дня в Украине повсеместно будет солнечно:

  • днем в среднем +19+24°C;
  • на юге и востоке - теплее - 24-29°C;
  • на западе - прохладнее - 16-20°C.

"Но как раз везде хорошая погода, чтобы одеть лучшую или единственную вышиванку", - отметила синоптик.

Жара, дожди и &quot;сюрприз&quot; на День Независимости: какой будет погода в Украине до конца неделиПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы рассказывали об особенностях погоды в Украине в начале августа и объясняли, какие регионы могут потерять урожай из-за засухи, распространения вредителей и распространения болезней.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, почему на самом деле Днепр ежегодно начинает "цвести", от чего зависит начало этого процесса и можно ли побороть такое явление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине День независимости Украины Непогода в Украине Погода в Киеве Наталка Диденко
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия