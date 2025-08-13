ua en ru
Засуха и вредители уничтожают поля: какие регионы Украины могут потерять урожай

Среда 13 августа 2025 10:08
Засуха и вредители уничтожают поля: какие регионы Украины могут потерять урожай В некоторых областях погода в начале августа - неудовлетворительная для формирования урожая (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады августа 2025 года и объяснили, в каких областях сельскохозяйственные культуры пострадали от проявлений непогоды больше всего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Особенности погоды в Украине в начале августа

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение первой декады августа на территории нашей страны наблюдалась теплая с осадками разной интенсивности погода.

В начале месяца среднесуточные температуры воздуха на всей территории были на 2-3°C выше нормы.

Между тем с перемещением холодного атмосферного фронта в середине декады отмечалось снижение температуры воздуха:

  • в западных областях - до показателей ниже нормы на 1-2°C;
  • в остальных областях - до показателей, близких к ней.

На юге Украины погода при этом оставалась жаркой.

Кроме того, в западных, северных и центральных областях прошли кратковременные грозовые дожди.

"Перемещение фронта сопровождалось порывистым ветром и локальным выпадением града", - добавили в УкрГМЦ.

Засуха и вредители уничтожают поля: какие регионы Украины могут потерять урожайАгрометеорологические условия первой декады августа 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В каких областях погода наделала больше всего вреда

В Укргидрометцентре сообщили, что в течение первой декады августа агрометеорологические условия были преимущественно благоприятными для вегетации поздних культур и проведения жатвы:

  • в западных областях;
  • в северных областях.

В отдельных районах северных областей дожди, шквалистое усиление ветра и град:

  • привели к полеганию неубранных озимых и ранних яровых зерновых культур;
  • кое-где - непогода полностью повредила огородные культуры.

Между тем крайне неудовлетворительными для формирования урожая поздних сельскохозяйственных, огородных и плодовых культур агрометеорологические условия оставались:

  • в южных областях;
  • в Днепропетровской области.

"Из-за жаркой погоды, устойчивого дефицита осадков (период без дождей длится от 45 до 70 дней) и длительной почвенной засухи", - объяснили эксперты.

Кроме того, на многих площадях Николаевской и Херсонской областей отмечалась полная гибель посевов подсолнечника и кукурузы:

Засуха и вредители уничтожают поля: какие регионы Украины могут потерять урожайПубликация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине усилится жара, а затем вероятно резко похолодает.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, что несет погода на этой неделе и где ждать холодных ночей.

