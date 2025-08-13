Засуха и вредители уничтожают поля: какие регионы Украины могут потерять урожай
В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады августа 2025 года и объяснили, в каких областях сельскохозяйственные культуры пострадали от проявлений непогоды больше всего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Особенности погоды в Украине в начале августа
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение первой декады августа на территории нашей страны наблюдалась теплая с осадками разной интенсивности погода.
В начале месяца среднесуточные температуры воздуха на всей территории были на 2-3°C выше нормы.
Между тем с перемещением холодного атмосферного фронта в середине декады отмечалось снижение температуры воздуха:
- в западных областях - до показателей ниже нормы на 1-2°C;
- в остальных областях - до показателей, близких к ней.
На юге Украины погода при этом оставалась жаркой.
Кроме того, в западных, северных и центральных областях прошли кратковременные грозовые дожди.
"Перемещение фронта сопровождалось порывистым ветром и локальным выпадением града", - добавили в УкрГМЦ.
Агрометеорологические условия первой декады августа 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
В каких областях погода наделала больше всего вреда
В Укргидрометцентре сообщили, что в течение первой декады августа агрометеорологические условия были преимущественно благоприятными для вегетации поздних культур и проведения жатвы:
- в западных областях;
- в северных областях.
В отдельных районах северных областей дожди, шквалистое усиление ветра и град:
- привели к полеганию неубранных озимых и ранних яровых зерновых культур;
- кое-где - непогода полностью повредила огородные культуры.
Между тем крайне неудовлетворительными для формирования урожая поздних сельскохозяйственных, огородных и плодовых культур агрометеорологические условия оставались:
- в южных областях;
- в Днепропетровской области.
"Из-за жаркой погоды, устойчивого дефицита осадков (период без дождей длится от 45 до 70 дней) и длительной почвенной засухи", - объяснили эксперты.
Кроме того, на многих площадях Николаевской и Херсонской областей отмечалась полная гибель посевов подсолнечника и кукурузы:
- от засухи;
- от массового распространения вредителей;
- от распространения болезней.
Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
