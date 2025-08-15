День Независимости во время войны: будет ли понедельник после праздника выходным

В воскресенье, 24 августа, украинцы будут отмечать важный для каждого сознательного гражданина праздник - День Независимости Украины. При этом некоторых может интересовать вероятность дополнительного выходного дня после этой даты (в понедельник).

Подробнее о том, что говорит о выходных и праздничных днях в Украине "мирное" законодательство, что изменилось после полномасштабного вторжения РФ, а также может ли кто-то из украинцев получить дополнительный выходной после 24 августа, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорит о выходных и праздниках "мирное" законодательство

Согласно статье 67 Кодекса законов о труде (КЗоТ), общим выходным днем в Украине является воскресенье. При этом второй выходной день (при 5-дневной рабочей неделе) может, как правило, предоставляться работодателями "подряд с общим выходным днем".

Там же отмечается, что в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, он "переносится на следующий".

При этом перечень праздничных и нерабочих дней определяет статья 73 КЗоТ. В ней говорится о том, что в целом в Украине установлено 9 праздничных дней:

1 января - Новый год;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - День труда;

8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов;

28 июня - День Конституции Украины;

15 июля - День Украинской Государственности;

24 августа - День Независимости Украины;

1 октября - День защитников и защитниц Украины;

25 декабря - Рождество Христово.

Кроме того, согласно этой статье документа, работа не должна проводиться в дни религиозных праздников:

один день (воскресенье) - Пасха (Пасха);

один день (воскресенье) - Троица;

25 декабря - Рождество Христово.

Что изменилось после полномасштабного вторжения РФ

Несмотря на такие "традиционные" положения КЗоТ, после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года немало вещей изменилось.

Прежде всего, президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".

Впоследствии его неоднократно продлевали - в июле текущего года Верховная Рада в очередной раз продлила действие военного положения (и всеобщей мобилизации) на очередные 90 дней - до 5 ноября 2025 года.

Кроме введения комендантского часа и запрета массовых собраний, военное положение предусматривает также и приостановление действия ряда законодательных норм, регулирующих вопросы праздничных и выходных дней, отпусков.

Согласно статье 6 принятого в марте 2022 года закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в этот период не применяются некоторые нормы определенных статей КЗоТ.

Речь идет в частности о том, что сейчас в Украине официальные и дополнительные выходные по случаю праздников отменяются, не являются обязательными (а значит и не переносятся).

Могут ли украинцы получить выходной после 24 августа

Исходя из вышесказанного, сегодня даже во время важнейших светских или церковных праздников (или же после них) большинство государственных служб и учреждений продолжают работу в обычном режиме.

В этом году 24 августа - День Независимости Украины - приходится на воскресенье, поэтому "традиционно" понедельник для украинцев мог бы быть выходным. Однако во время военного положения такое "правило" не работает.

В то же время отдельные компании могут принимать решения об отдыхе своих сотрудников в определенные дни самостоятельно - по своему усмотрению.

Следовательно, получит ли кто-то из украинцев дополнительный выходной после 24 августа - зависит от конкретного работодателя.