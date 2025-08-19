Спека, дощі й "сюрприз" на День Незалежності: якою буде погода в Україні до кінця тижня
Завтра погода в Україні обіцяє бути сухою й теплою, тоді як далі на нас чекають дощі, "градусні стрибки" та "синоптичний святковий комфорт" на День Незалежності.
Що буде з погодою в Україні завтра
Згідно з інформацією експерта, завтра - у середу, 20 серпня, - погоду в Україні визначатиме здебільшого область підвищеного атмосферного тиску.
Діденко пояснила, що йдеться про:
- мінливу хмарність;
- суху погоду;
- велику кількість сонця.
"Температура повітря 20 серпня також істотно не зміниться", - поділилась синоптик.
Так, впродовж дня:
- у більшості областей України очікується +23+28 градусів за Цельсієм;
- на півдні та на південному сході - близько +25+30°C.
"У Києві у середу - те саме. Сухо та +24 градуси", - додала метеоролог.
Як буде змінюватись погода до кінця тижня
Діденко наголосила, що далі - з погодою "буде цікавіше".
Так, у четвер, 21 серпня, у західній частині України з'являться дощі.
Тим часом впродовж п'ятниці (22 серпня) й суботи (23 серпня) атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією нашої країни.
"Окрім, на жаль, південної частини", - уточнила експерт.
У цей період, за її словами, в Україні ймовірні грози.
Водночас Діденко зауважила, що "у середині тижня побільшає спеки".
Чого чекати від погоди на День Незалежності
В неділю, 24 серпня, на День Незалежності, атмосфера над Україною (згідно з інформацією Діденко):
- вирівняється;
- знайде потрібну гармонію;
- подарує чудову погоду.
Так, впродовж дня в Україні повсюди буде сонячно:
- вдень в середньому +19+24°C;
- на півдні та сході - тепліше - 24-29°C;
- на заході - прохолодніше - 16-20°C.
"Але якраз скрізь гарна погода, щоб одягнути найкращу чи єдину вишиванку", - зауважила синоптик.
