Спека, дощі й "сюрприз" на День Незалежності: якою буде погода в Україні до кінця тижня

Завтра погода в Україні обіцяє бути сухою й теплою, тоді як далі на нас чекають дощі, "градусні стрибки" та "синоптичний святковий комфорт" на День Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Але якраз скрізь гарна погода, щоб одягнути найкращу чи єдину вишиванку", - зауважила синоптик.

Так, впродовж дня в Україні повсюди буде сонячно:

В неділю, 24 серпня, на День Незалежності , атмосфера над Україною (згідно з інформацією Діденко):

У цей період, за її словами, в Україні ймовірні грози.

Так, у четвер, 21 серпня, у західній частині України з'являться дощі.

Діденко наголосила, що далі - з погодою "буде цікавіше".

"У Києві у середу - те саме. Сухо та +24 градуси", - додала метеоролог.

Згідно з інформацією експерта, завтра - у середу, 20 серпня, - погоду в Україні визначатиме здебільшого область підвищеного атмосферного тиску.

