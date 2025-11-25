Союзники могут развернуть силы поддержки в Украине: Макрон назвал главное условие

Союзники готовы развернуть силы поддержки в Украине сразу после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL .

"Не может быть прочного мира, если украинская армия ограничена в своих возможностях самообороны и сдерживания любой агрессии. Поэтому главная гарантия безопасности для украинцев и для нас это мощная армия", - отметил Макрон.

По словам президента Франции, после подписания мирного соглашения возможно развертывание сил поддержки именно подальше от линии фронта, например, в Киеве или Одессе.

По его планам, в силы поддержки будут входить британские, французские и турецкие войска. Их основная цель - обучение украинских военных и обеспечение безопасности.