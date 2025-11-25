ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Союзники могут развернуть силы поддержки в Украине: Макрон назвал главное условие

Вторник 25 ноября 2025 12:38
UA EN RU
Союзники могут развернуть силы поддержки в Украине: Макрон назвал главное условие Фото: Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Союзники готовы развернуть силы поддержки в Украине сразу после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

"Не может быть прочного мира, если украинская армия ограничена в своих возможностях самообороны и сдерживания любой агрессии. Поэтому главная гарантия безопасности для украинцев и для нас это мощная армия", - отметил Макрон.

По словам президента Франции, после подписания мирного соглашения возможно развертывание сил поддержки именно подальше от линии фронта, например, в Киеве или Одессе.

По его планам, в силы поддержки будут входить британские, французские и турецкие войска. Их основная цель - обучение украинских военных и обеспечение безопасности.

Отправка войск союзников в Украину

Напомним, ранее "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. После встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.

В частности, в Германии заявили, что не исключают возможности размещения своего военного контингента в Украине. В Бельгии, в свою очередь, заявили, что готовы отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после окончания войны с Россией.

При этом в августе сообщалось, что европейцы в подавляющем большинстве не поддерживают отправку военных контингентов своих стран для Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности.

Так, большинство британцев, согласно опросам, рада участию своих военных в любой миротворческой миссии, но не хотела бы провоцировать прямую конфронтацию с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Франция Вторжение России в Украину
Новости
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины