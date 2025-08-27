ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Несмотря на усилия политиков. Европейцы не поддерживают отправку войск в Украину, - WSJ

Среда 27 августа 2025 10:35
UA EN RU
Несмотря на усилия политиков. Европейцы не поддерживают отправку войск в Украину, - WSJ Фото: европейцы не поддерживают отправку войск в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Европейцы в подавляющем большинстве не поддерживают отправку военных контингентов своих стран для Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным источников издания, большинство европейцев выступают против отправки в Украину даже ограниченного количества войск.

Что говорят во Франции

Несмотря на сопротивление общества, президент Франции Эммануэль Макрон пытается заверить общественность, что любое развертывание военных будет осуществляться в аэропортах и других ключевых объектах инфраструктуры, вдали от линии фронта.

Макрон и другие европейские лидеры давно заявляют, что передовая оборона должна ложиться на плечи хорошо вооруженных украинских военных.

"Цель этих сил поддержки не в том, чтобы быть гарантами миротворческих операций. Они не собираются удерживать границу. Французские войска будут оказывать исключительно стратегическую поддержку", - заверил Макрон.

Позиция Британии

Участие вооруженных сил Британии в обеспечении гарантий безопасности также остается под вопросом. Так, премьер-министр Кир Стармер заявил, что силы безопасности будут развернуты только в том случае, если США пообещают оказать поддержку в случае нападения со стороны России.

Большинство британцев, согласно опросам, рада участию своих военных в любой миротворческой миссии, но не хотела бы провоцировать прямую конфронтацию с Россией.

По данным издания, на фоне сопротивления общества планы по 30-тысячной европейской миротворческой миссии были частично сокращены.

По данным источников WSJ, Франция и Великобритания вместе планируют направить от 6 до 10 тысяч военнослужащих. По словам чиновников, участие Британии, вероятно, будет сосредоточено на морской и воздушной сферах.

Однако даже стремление к узко определенным европейским силам часто получает негативную реакцию со стороны общественности.

Мнение Польши

Польша, которая была одним из крупнейших доноров Украины в первые годы конфликта, провела красную линию по отправке войск в Украину.

По мнению поляков, риски, связанные с отправкой войск в Украину, гораздо выше именно для стран, граничащих с РФ и Украиной, ведь польские силы в Украине могут спровоцировать эскалацию конфликта, который может распространиться на польскую территорию.

Так, в опросе, проведенном независимой социологической компанией United Surveys в Польше, 58,5% респондентов были категорически против отправки войск в Украину, а 28% ответили, что Польша "вероятно не должна" отправлять войска в соседнюю страну.

Несмотря на это, по данным опросов, аргументы по отправке войск в Украину находят поддержку большинства в Нидерландах, Дании и Эстонии.

Отправка войск союзников в Украину

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Тампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.

В ходе переговоров Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.

Зато "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. После встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.

В частности, в Германии заявили, что не исключают возможности размещения своего военного контингента в Украине. В Бельгии, в свою очередь, заявили, что готовы отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после окончания войны с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
Новости
Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику
Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы