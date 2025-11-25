Союзники можуть розгорнути сили підтримки в Україні: Макрон назвав головну умову

Союзники готові розгорнути сили підтримки в Україні одразу після підписання мирної угоди між Києвом та Москвою.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL .

"Не може бути міцного миру, якщо українська армія обмежена у своїх можливостях самооборони та стримування будь-якої агресії. Тому головна гарантія безпеки для українців і для нас це потужна армія", - зазначив Макрон.

За словами президента Франції, після підписання мирної угоди можливе розгортання сил підтримки саме подалі від лінії фронту, наприклад, у Києві чи Одесі.

За його планами, у сили підтримки входитимуть британські, французькі та турецькі війська. Їх основна мета – навчання українських військових та гарантування безпеки.