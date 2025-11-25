Союзники можуть розгорнути сили підтримки в Україні: Макрон назвав головну умову
Союзники готові розгорнути сили підтримки в Україні одразу після підписання мирної угоди між Києвом та Москвою.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.
"Не може бути міцного миру, якщо українська армія обмежена у своїх можливостях самооборони та стримування будь-якої агресії. Тому головна гарантія безпеки для українців і для нас це потужна армія", - зазначив Макрон.
За словами президента Франції, після підписання мирної угоди можливе розгортання сил підтримки саме подалі від лінії фронту, наприклад, у Києві чи Одесі.
За його планами, у сили підтримки входитимуть британські, французькі та турецькі війська. Їх основна мета – навчання українських військових та гарантування безпеки.
Відправка військ союзників в Україну
Нагадаємо, раніше "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.
Зокрема, у Німеччині заявили, що не відкидають можливості розміщення свого військового контингенту в Україні. У Бельгії, своєю чергою, заявили, що готові відправити свої війська в Україну в рамках миротворчої місії після закінчення війни з Росією.
При цьому у серпні повідомлялось, що європейці у переважній більшості не підтримують відправку військових контингентів своїх країн для України у рамках забезпечення гарантій безпеки.
Так, більшість британців, згідно з опитуваннями, рада участі своїх військових у будь-якій миротворчій місії, але не хотіла б провокувати пряму конфронтацію з Росією.