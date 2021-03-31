У соратників Медведчука пройшли обшуки, а "Ощадбанк" програв РФ справу про активи в Криму: новини за 30 березня

Львів посилив карантин, у соратників Медведчука провели 20 обшуків, Ощадбанк програв Росії суд про стягнення збитків за окупацію Криму. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 30 березня, - в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Звинуватив Україну в ескалації на Донбасі: Путін провів переговори з Макроном і Меркель

Президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Франції Емануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У ході бесіди обговорили ситуацію на Донбасі.

Путін "підкреслив важливість" виконання київською владою всіх досягнутих на найвищому рівні домовленостей. Він також звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

У Верховному суді оскаржили указ Зеленського щодо Тупицького

У Верховному суді України оскаржили указ президента Володимира Зеленського, яким скасовано призначення суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Позови надійшли 29 березня.

Нагадаємо, що 27 березня Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

У соратників Медведчука сьогодні провели 20 обшуків

Служба безпеки України 30 березня провела обшуки у керівництва і представників Громадської організації "Український Вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук, 20 обшуків. Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук. Їх підозрюють в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму.

Рада взялася за податкову амністію для українців: що це означає

В Україні хочуть за допомогою подачі "нульовий декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію. Верховна рада прийняла відповідний законопроект №5153 за основу.

Відповідно до закону, в період з 1 липня 2021 до 1 липня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Ощадбанк програв Росії суд щодо стягнення збитків за окупацію Криму

Паризький апеляційний суд відхилив рішення Міжнародного арбітражу від 26 листопада 2018 року у справі Ощадбанку проти Російської Федерації. Суд скасував стягнення з Росії збитків за окупацію Криму.

"Ощадбанк вважає таке рішення апеляційного суду з точки зору права помилковим та таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення", - заявили у банку. Ощадбанк планує оскаржувати рішення Паризького апеляційного суду перед Верховним судом.

Рада призначила вибори мера Харкова: названа дата

Верховна рада схвалила постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови. Їх проведуть 31 жовтня 2021 року.

Через локдаун у Києві парламент змінив свій режим роботи й найближчі три тижні відмовився від чергових засідань. Однак вирішив провести позачергові, щоб розглянути зокрема і постанову про вибори у Харкові.

Справа "ПВК Семенченка": Шевченко вийшов з СІЗО

Так званий "агент Національного антикорупційного бюро" Євген Шевченко вийшов з слідчого ізолятора, де перебував під вартою у справі про "приватну армію". За Шевченка внесли заставу в розмірі 5 мільйонів гривень.

Як писало РБК-Україна, Семенченка також відправили в СІЗО, однак без права внесення застави. Додамо, що вже на наступний день арештованого екс-нардепа Семенченка госпіталізували.

Від "мінусів" до +18: синоптики приголомшили прогнозом на останній день березня

Погода в Україні в останній день березня буде майже спекотною на Заході, а на Сході ймовірні навіть нічні заморозки. Про це розповіли Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, а в Українському гідрометцентрі поділилися картами погоди.

"З одного боку березень ще нагадає про себе нічними невеликими "мінусами" у східній частині України, а вже вдень розтопить серця найзапекліших скептиків чудовими +15+18 градусів у західних областях", - пише Діденко.