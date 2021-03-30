У соратників Медведчука сьогодні провели 20 обшуків

Служба безпеки України 30 березня провела у керівництва і представників Громадської організації "Український Вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук, 20 обшуків. Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни.

Про це повідомляє прес-служба СБУ .

"У ході досудового розслідування перевіряється їхнє сприяння проведенню у березні 2014 року незаконного референдуму і виборів в АР Крим та у місті Севастополь", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни. Вилучену доказову базу додали до матеріалів справи.

Зазначається, що заходи здійснюються з метою документування протиправної діяльності вказаних осіб.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук. Їх підозрюють в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму.

Двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", повідомляють в Офісі генпрокурора. Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НЗФ, інший був керівником підрозділу "Слов’янський щит".

За даними слідства, вони брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострову.

Раніше РНБО прийняла рішення запровадити санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.