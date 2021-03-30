Ощадбанк програв Росії суд щодо стягнення збитків за окупацію Криму

Паризький апеляційний суд відхилив рішення Міжнародного арбітражу від 26 листопада 2018 року у справі Ощадбанку проти Російської Федерації. Суд скасував стягнення з Росії збитків за окупацію Криму.

"Ощадбанк вважає таке рішення апеляційного суду з точки зору права помилковим та таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення", - заявили у банку.

Ощадбанк планує оскаржувати рішення Паризького апеляційного суду перед Верховним судом.

"Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано та рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року залишиться в силі, як це було зроблено в інших інвестиційних справах за участю Росії", - додали в прес-службі банку.