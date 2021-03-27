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"Справа ПВК Семенченка": заарештованого екс-нардепа госпіталізували

Новость на русском → Київ, Субота 27 березня 2021 17:44
"Справа ПВК Семенченка": заарештованого екс-нардепа госпіталізували Фото: Семен Семенченко (facebook.com/zhirnosenko.aleksandr)
Автор: Юлія Струк

Колишнього депутата Верховної ради Семена Семенченко госпіталізували. Вчора суд заарештував його на два місяці у справі приватної військової компанії.

Про це написав адвокат Семенченко Влад Добош на сторінці в Facebook.

"До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи, що субота вихідний день і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК і ст. 397 КК. Подав заяву про втручання в роботу захисника", - зазначив він.

За версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.

Слідство вважає, що "ПВК Семенченко" могла співпрацювати з країнами Близького Сходу, наприклад з Іраком, Сирією і Афганістаном, на предмет організації поставок зброї.

Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Семенченку: його відправили під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Як писало РБК-Україна, другого фігуранта справи Шевченка заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 5 млн гривень.

Додамо, журналісти "Слідство.Інфо" заявили, що "ПВК Семенченко" могла співпрацювати з олігархом Ігорем Коломойським.

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