Звинуватив Україну в ескалації на Донбасі: Путін провів переговори з Макроном і Меркель
Президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Франції Емануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У ході бесіди обговорили ситуацію на Донбасі.
Про це повідомляють "РИА Новости".
Путін "підкреслив важливість" виконання київською владою всіх досягнутих на найвищому рівні домовленостей.
"Насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні.
Він також звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.
Раніше в Кремлі заявили про підготовку тристоронніх переговорів лідерів Росії, Німеччини та Франції. На порядку денному переговорів, зокрема, питання загострення ситуації на Донбасі.
Незабаром Міністерство закордонних справ України відреагувало на плани Кремля і виступило проти такого формату переговорів по Донбасу.