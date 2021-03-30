У Верховному суді оскаржили указ Зеленського щодо Тупицького

У Верховному суді України оскаржили указ президента Володимира Зеленського, яким скасовано призначення суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Позови надійшли 29 березня.

Про це повідомляє прес-служба суду .

Повідомляється, що 29 березня 2021 року суду надійшов позов, у якому позивач оскаржує указ президента від 27 березня 2021 року № 124/2021 по скасуванню призначення позивача суддею Конституційного суду України.

Позову присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/96/21.

Того ж самого дня надійшов ще один позов, який оскаржує указ Володимира Зеленського. Реєстраційний номер справи - № 9901/97/21.

Зазначимо, що 27 березня Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.