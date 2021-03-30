Транспорт за спецперепустками і закриті дитсадки: Львів посилив карантин
Львівська міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про посилення карантину. Таке рішення прийнято у зв'язку з різким збільшенням хворих і госпіталізацій в місті.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий Telegram.
Так, Комісія прийняла такі рішення:
- посилений продовжити карантин до 12 квітня;
- транспорт переходить в режим спецперевозок. Безкоштовний проїзд усіх пільгових категорій призупинено;
- всі дитячі сади переходять у режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
- школи продовжують навчання в дистанційному режимі;
- магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють тільки на винос і за попереднім замовленням;
- непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути закриті;
- відкриття літніх майданчиків відкладається до 12 квітня;
- заборонено проведення всіх масових заходів;
- всі заклади харчування працюють тільки на винос і адресну доставку.
Також у зв'язку з порушенням карантину було прийнято рішення про закриття:
- "Епіцентр", вул. Б. Хмельницького, 188;
- "Єва", вул. Чорновола, 1;
- "МакДональдз", вул. Шевченка, 7;
- "Братиська", вул. Січ. Стрільців, 3;
- "Гребуче ябко", вул. Давньоєврейську, 20;
- "Йокі", вул. Гнатюка, 12а;
- "Малевич", вул. Чорновола, 2.
Нагадаємо, Львів з 25 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину.
Також РБК-Україна писало, що у Києві заборонили проводити продуктові ярмарки до 12 квітня.