Война в Украине

"Солдаты были на высоте": министр обороны Польши отреагировал на перехват самолета РФ

Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил работу военных после того, как польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владислава Косиняк-Камыша в соцсети Х.

Косиняк-Камыш поблагодарил почти 20 тысяч солдат, которые во время праздников продолжают службу на границах и в воздушном пространстве, подчеркнув их профессиональную эффективность и дисциплину.

В своем сообщении министр обороны Польши отметил: "Еще одна напряженная ночь для оперативных служб Польского войска. Все провокации, как над Балтийским морем, так и на границе с Беларусью, были под полным контролем. Спасибо почти 20 тысячам наших солдат, которые во время праздников следят за нашей безопасностью - и, как видим, делают это очень эффективно".

Таким образом министр прокомментировал инцидент с российским военным самолетом, который в четверг утром был перехвачен над международными водами Балтийского моря.

Так, по данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, польские истребители перехватили российский разведывательный самолет, визуально идентифицировали его и сопровождали до выхода из международного воздушного пространства. Никакой угрозы для территории Польши не возникло.

 

Инциденты с российскими самолетами

Отметим, что за последние месяцы Россия регулярно провоцирует инциденты в воздушном пространстве НАТО - от коротких вторжений в Литву до более длительных вхождений в воздушное пространство Эстонии, а также польских перехватов в международных водах.

Например, в октябре Польша поднимала в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20.

А в сентябре НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика, который находился над Балтийским морем.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что страны НАТО собираются сбивать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.

