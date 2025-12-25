UA

"Солдати були на висоті": міністр оборони Польщі відреагував на перехоплення літака РФ

Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відзначив роботу військових після того, як польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Владислава Косіняк-Камиша в соцмережі Х.

Косіняк-Камиш подякував майже 20 тисячам солдатів, які під час свят продовжують службу на кордонах і в повітряному просторі, підкресливши їхню професійну ефективність та дисципліну.

У своєму повідомленні міністр оборони Польщі наголосив: "Ще одна напружена ніч для оперативних служб Польського війська. Усі провокації, як над Балтійським морем, так і на кордоні з Білоруссю, були під повним контролем. Дякую майже 20 тисячам наших солдатів, які під час свят пильнують нашу безпеку – і, як бачимо, роблять це надзвичайно ефективно".

Таким чином міністр прокоментував інцидент із російським військовим літаком, який у четвер вранці був перехоплений над міжнародними водами Балтійського моря.

Так, за даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, візуально ідентифікували його та супроводжували до виходу з міжнародного повітряного простору. Жодної загрози для території Польщі не виникло.

Інциденти з російськими літаками

Зазначимо, що за останні місяці Росія регулярно провокує інциденти в повітряному просторі НАТО - від коротких вторгнень у Литву до більш тривалих входжень у повітряний простір Естонії, а також польських перехоплень у міжнародних водах.

Наприклад, у жовтні Польща піднімала в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20.

А у вересні НАТО піднімало в небо винищувачі через російський літак-розвідник, який перебував над Балтійським морем.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що країни НАТО збираються збивати лише ті російські літаки-порушники, які атакують їхню територію.

