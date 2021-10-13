Угода про відкрите небо та запобіжний захід для Медведчука: новини за 12 жовтня

В Києві пройшов саміт Україна-ЄС, Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі, збірна України не змогла втримати перемогу у відборі на чемпіонат світу-2022. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 11 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

У Києві відбувся саміт Україна-ЄС

В Києві пройшов саміт Україна-ЄС. У ньому взяли участь президент України Володимир Зеленський і брюссельські чиновники. Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Президент України Володимир Зеленський і лідери Європейського союзу прийняли спільну заяву за підсумками саміту. Загалом вона складається з 25 пунктів.

Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо

Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС.

Згідно з угодою про "відкрите небо", будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Крім того, європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі

Суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Напередодні йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

Запобіжний захід діятиме до 7 грудня 2021 року. Прокурори просили суд арештувати Медведчука з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.

"Поляков не був випадковим пасажиром". У МВС повідомили деталі розслідування смерті нардепа

Нардеп Антон Поляков не був випадковим пасажиром таксі, як повідомлялося раніше. Таксист, який віз Полякова, змінив свідчення. Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко.

"Він (таксист, - ред.) сказав, що він випадково підібрав пасажира. Насправді він не випадково підібрав, він деякий час слідував за автомобілем, в якому був потерпілий разом із свідком, а потім потерпілий пересів в автомобіль (таксі, - ред.)... Поляков не був випадковим пасажиром", - сказав Шевченко. Речник МВС додав, що наразі встановлено всіх осіб, з якими Поляков в ту ніч контактував.

Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків

Три роки тому Росія захопила в полон 24 українських військових моряка, які на своїх кораблях переходили через Керченську протоку. Україна відповіла на зухвалу витівку північного сусіда, подавши позов до міжнародного арбітражу. Перші слухання у цій справі почались 11 жовтня. Яким може бути рішення міжнародної юстиції та чи буде покарана країна-агресор – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Україна не втримала перемогу над Боснією. Інтрига в боротьбі за плей-офф відбору на ЧС зберігається

Збірна України не змогла утримати перемогу в матчі з Боснією і Герцеговиною у відборі на Чемпіонат світу-2022. На гол Ярмоленка на старті поєдинку боснійці відповіли результативним ударом Ахмедходжича під кінець зустрічі - 1:1.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Сильні дощі та холод: синоптики розповіли, де зіпсується погода

Погода в Україні в середу, 13 жовтня, в більшості областей буде дощовою. При цьому на всій території країни температура знизиться.

Також синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепло, а раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував погоду на осінь.