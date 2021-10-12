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Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо

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Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 12:04
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо Фото: Угода про відкрите небо з ЄС підписана в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на церемонію підписання договору під час саміту Україна - ЄС у Києві.

Угоду підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Згідно з угодою про "відкрите небо", будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Крім того, європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Раніше представник ЄС заявив, що підписання договору про "відкрите небі" підвищить кількість мандрівників, дасть поштовх туристичній привабливості України. Крім того, в Україну зайдуть нові лоукост-перевізники.

Крім того, віце-прем'єра-міністр України Ольга Стефанишина заявила, що в першу чергу угода про "відкрите небо" з ЄС дозволить збільшити кількість компаній на ринку авіаперевезень України.

Про те, що зміниться після підписання договору про єдиний авіапростір з ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

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Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
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