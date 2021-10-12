ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Співпраця, реформи, Донбас: спільна заява щодо саміту Україна-ЄС

Новость на русском →
Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 14:05
Співпраця, реформи, Донбас: спільна заява щодо саміту Україна-ЄС Фото: Шарль Мішель, Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляйєн (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський і лідери Європейського союзу прийняли спільну заяву за підсумками саміту Україна-ЄС. Загалом вона складається з 25 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Співпраця

Сторони підтвердили прихильність подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським союзом. Зокрема, шляхом тісної співпраці для зміцнення верховенства права, просування реформ та сприяння сталому економічному зростанню.

Європейська перспектива України

Брюссель визнає європейські прагнення України і нагадує, що імплементація Угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі сприяють поглибленню економічних і торговельних відносин з ЄС. Надалі це призведе до інтеграції України у внутрішній ринок ЄС.

Реформи

Євросоюз розраховує на прискорення реформ в Україні. Зокрема, наголошує на важливості судової реформи та реформи Конституційного суду, забезпечення незалежності антикорупційних та правоохоронних органів, деолігархізації, а також боротьби з корупцією в судовій системі.

Брюссель підкреслює важливість реформи сектору безпеки та прийняття нового закону про СБУ, протидії гібридним загрозам та боротьби з дезінформацією. Євросоюз обіцяє підтримувати незалежні українські ЗМІ.

Безвізовий режим

Євросоюз вітає успішну реалізацію безвізового режиму для громадян України, але при цьому підкреслює важливість подальшого дотримання критеріїв і прискорення пов'язаних з цим реформ. Окремо відзначається приєднання України до Європейської міграційної мережі (ЕММ) в якості спостерігача.

Донбас і Крим

ЄС підтверджує повну підтримку зусиль нормандського формату, Тристоронньої контактної групи, а також ОБСЄ, включаючи її Спеціальну моніторингову місію в Україні. При цьому наполягає на повній імплементації рішень саміту в Парижі в грудні 2019 року, підкреслюючи відповідальність Росії як сторони конфлікту.

Також Брюссель вітає створення міжнародної Кримської платформи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Саміт Україна - ЄС
NEWS
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків