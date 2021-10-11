Захоплення кораблів у Керченській протоці: у Гаазі розпочинаються слухання справи проти РФ

У понеділок, 11 жовтня у Гаазі Арбітражний трибунал розпочне слухання у справі стосовно незаконного затримання РФ трьох українських кораблів та 24 членів екіпажу у листопаді 2018 року. Так, російська сторона сьогодні представить свою позицію, а Україна - завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МЗС.

"З 11 жовтня Україна братиме участь в усних слуханнях у справі проти РФ щодо порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів та їхніх екіпажів. Слухання, що проходитимуть в Арбітражі, стосуватимуться заперечень Росією юрисдикції Арбітражу", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Україна вже довела грубе порушення міжнародного права з боку РФ, коли Міжнародний трибунал з морського права наклав обов’язкові до виконання тимчасові заходи, які вимагали від Росії негайно звільнити три українські військово-морські судна та українських моряків.

Тоді за відповідне рішення проголосувало 19 з 20 суддів, проти даного рішення був лише суддя з Росії.

Як повідомляють в МЗС, російська сторона скористалась правом на оскарження юрисдикції Арбітражу, на що Україна відповідатиме на заперечення РФ щодо юрисдикції на усних слуханнях.