"Поляков не був випадковим пасажиром". У МВС повідомили деталі розслідування смерті нардепа

Нардеп Антон Поляков не був випадковим пасажиром таксі, як повідомлялося раніше. Таксист, який віз Полякова, змінив свідчення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МВС Артема Шевченка в ефірі " Україна 24 ".

"Він (таксист, - ред.) сказав, що він випадково підібрав пасажира. Насправді він не випадково підібрав, він деякий час слідував за автомобілем, в якому був потерпілий разом із свідком, а потім потерпілий пересів в автомобіль (таксі, - ред.)... Поляков не був випадковим пасажиром", - сказав Шевченко.

Речник МВС додав, що наразі встановлено всіх осіб, з якими Поляков в ту ніч контактував.

Щодо причин смерті, Шевченко зазначив, що експерти ще не дали остаточної відповіді щодо впливу метадону на сам факт смерті, але найймовірніше до смерті привело певне поєднання хімічних речовин.