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"Поляков не був випадковим пасажиром". У МВС повідомили деталі розслідування смерті нардепа

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 10:52
"Поляков не був випадковим пасажиром". У МВС повідомили деталі розслідування смерті нардепа Фото: народний депутат Антон Поляков (facebook.com/polyakov206)
Автор: Анастасія Рокитна

Нардеп Антон Поляков не був випадковим пасажиром таксі, як повідомлялося раніше. Таксист, який віз Полякова, змінив свідчення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МВС Артема Шевченка в ефірі "Україна 24".

"Він (таксист, - ред.) сказав, що він випадково підібрав пасажира. Насправді він не випадково підібрав, він деякий час слідував за автомобілем, в якому був потерпілий разом із свідком, а потім потерпілий пересів в автомобіль (таксі, - ред.)... Поляков не був випадковим пасажиром", - сказав Шевченко.

Речник МВС додав, що наразі встановлено всіх осіб, з якими Поляков в ту ніч контактував.

Щодо причин смерті, Шевченко зазначив, що експерти ще не дали остаточної відповіді щодо впливу метадону на сам факт смерті, але найймовірніше до смерті привело певне поєднання хімічних речовин.

Нагадаємо, Полякова знайшли мертвим у Києві вночі 8 жовтня. Автомобіль таксі, в якому їхав нардеп, зупинили правоохоронці за порушення ПДР. Поляков був без свідомості. "Швидка", яка приїхала на місце події не змогла його реанімувати.

Таксист повідомляв поліції, що підібрав Полякова на транспортній зупинці і в автомобілі нардепу стало зле.

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