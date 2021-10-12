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Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 21:04
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі Фото: Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Напередодні йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

"У задоволенні клопотання (прокуратури - ред.) відмовити. Застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому покидати дім цілодобово", - заявила головуюча суддя.

Запобіжний захід діятиме до 7 грудня 2021 року.

Прокурори просили суд арештувати Медведчука з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.

Водночас адвокати виступали проти такого розміру застави, мотивуючи це тим, що всі фінансові ресурси Медведчука заблоковані через санкції РНБО.

Як відомо, Медведчук вже перебуває під домашнім арештом у справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в'язниці. Серед висунутих йому раніше звинувачень:

  • замах на розкрадання природних ресурсів,
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю,
  • антиукраїнська діяльність.

У новій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн гривень.

Більше про справу щодо контрабанди вугілля можете прочитати на РБК-Україна.

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Віктор Медведчук ДНР держзрада ОРДЛО
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Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
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