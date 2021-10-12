Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
Суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Напередодні йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.
"У задоволенні клопотання (прокуратури - ред.) відмовити. Застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому покидати дім цілодобово", - заявила головуюча суддя.
Запобіжний захід діятиме до 7 грудня 2021 року.
Прокурори просили суд арештувати Медведчука з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.
Водночас адвокати виступали проти такого розміру застави, мотивуючи це тим, що всі фінансові ресурси Медведчука заблоковані через санкції РНБО.
Як відомо, Медведчук вже перебуває під домашнім арештом у справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в'язниці. Серед висунутих йому раніше звинувачень:
- замах на розкрадання природних ресурсів,
- передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю,
- антиукраїнська діяльність.
У новій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн гривень.
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