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У Києві розпочався саміт Україна-ЄС

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 10:15
У Києві розпочався саміт Україна-ЄС Фото: у Києві проходить саміт Україна-ЄС (president.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Києві проходить саміт Україна-ЄС. У ньому беруть участь президент України Володимир Зеленський і брюссельські чиновники.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Зокрема, участь беруть президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Саміт покликаний визначити подальші орієнтири для співпраці України з ЄС.

У межах Саміту заплановане підписання низки угод між Україною та Європейським Союзом. За його результатами буде ухвалено спільну заяву.

Президент України, президент Європейської ради та президент Європейської комісії також зроблять заяви для представників ЗМІ за підсумками зустрічі.

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