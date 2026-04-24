Снег в апреле - не норма? Что происходит с погодой и принесет ли май потепление

17:54 24.04.2026 Пт
6 мин
Хочется верить, что весеннее солнце как можно быстрее победит заморозки и "белых мух"
aimg Ирина Костенко
Снег в апреле - не норма? Что происходит с погодой и принесет ли май потепление Погода в апреле не перестает удивлять (фото иллюстративное: Dmytro Smolienko / Ukrinform / NurPhoto / Getty Images)

Апрельская погода не устает удивлять украинцев "зимними сюрпризами". При этом специалисты фиксируют определенные "нестандартные" для этого периода синоптические процессы.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Главное:

  • Отклонение от "стандартов": снег в конце апреля не является нормой для большинства областей Украины, однако время от времени такое может случаться.
  • Причина "аномалии": специалисты фиксируют "нестандартные" синоптические процессы - на погоду влияют преимущественно холодные воздушные массы с севера Европы.
  • Прогноз на выходные: погода в ближайшие дни будет "контрастная" - с кратковременным дневным потеплением в субботу и новым атмосферным фронтом в воскресенье.
  • Ночные минусы: заморозки в Украине вероятны как минимум до середины следующей недели, в некоторых областях - даже в воздухе.
  • Майские изменения: последний месяц весны может принести потепление, но даже о первых его днях говорить пока что слишком рано.

Можно ли считать погоду в этом апреле "аномальной"

– Наш отдел агрометеорологии уже определенный такой анализ провел. Что снег, конечно, в конце апреля - в центре, на востоке, на юге Украины - не является нормой.

Однако такие погодные условия время от времени все же случаются.

Даже в начале мая - некоторые исторические данные такое содержат.

В чем причина такой погоды в апреле 2026 года

– Причина - это "нестандартные" такие синоптические процессы. А именно - преобладание влияния на погоду холодных воздушных масс с севера Европы.

Вероятность во второй половине апреля осадков в виде мокрого снега на севере и северо-востоке нашей страны, оценивается как "два или три раза в 15-20 лет".

То есть такое все же иногда случается.

Существует ли вероятность, что снег "задержится"

– Образование устойчивого снежного покрова или существенных промерзаний почвы все же маловероятно.

И даже тот снежный покров, который образовался кое-где (24 апреля, - Ред.) по Харьковской и Сумской областях (локально) - тает.

Потому что температуры, все же, дневные максимумы - у нас плюсовые.

Чего ждать от погоды в ближайшее время

– Насчет погоды в дальнейшем... Порадовать особо, к сожалению, нечем.

Потому что продолжает поступать прохладная воздушная масса.

Разве что завтра (25 апреля, - Ред.) один день - будет такая кратковременная передышка, можно сказать.

Не сильно мы может ее и заметим, но по крайней мере погода в большинстве регионов - без осадков. Только по северу (и по Киевской области включительно) могут быть небольшие дождики во второй половине дня, локально.

Но температурные показатели будут немного выше, +11...+16 градусов в дневные часы.

И ветер будет с юго-запада. Именно эта южная составляющая - добавит немного выше градусы, хотя и не сильно.

Но ветер все равно будет такой, интенсивный. 7-12 метров в секунду.

Что будет с погодой в Украине в воскресенье

– Начиная с воскресенья (26 апреля, - Ред.) у нас - снова смена воздушных потоков. С северо-запада они уже будут.

И поступит интенсивный атмосферный фронт с дождями практически по всей территории Украины. С усилением ветра до 15-20 метров в секунду.

Опять прохлада и снова снижение температуры.

И уже в западных и северных областях в воскресенье днем +6...+11 градусов.

Немножко более теплым еще может оставаться в воскресенье юг, частично - восток, частично - центр. Там еще +14...+19 градусов может быть.

Но с понедельника, 27 апреля, уже везде снова прохладно. +6...+11 по всей территории.

Могут ли атмосферные фронты "принести" грозы

– Вряд ли. Пока что в прогнозе мы не добавляли грозовую деятельность.

Потому что достаточно холодная воздушная масса. И нет достаточного термического прогрева поверхности. Чтобы были восходящие движения для образования мощных кучево-дождевых облаков, которые продуцируют грозу.

Поэтому пока что - без гроз. Будем еще мониторить на 26 апреля по югу, но маловероятно.

Надолго ли в Украине заморозки, когда их ждать

– Заморозки это, конечно, ночь. И у нас они снова продолжаются.

Прежде всего, в ночь на субботу они могут быть.

Ночная температура в большинстве регионов на субботу +1...+7 градусов тепла. Но в большинстве областей на поверхности почвы могут быть заморозки. Кроме западных областей, Житомирской, Винницкой и Одесской.

А вот прохладнее всего - там где заморозки могут быть и в воздухе - это (в ночь на субботу) восточные области и Сумщина.

В ночь на воскресенье за счет облачности, того атмосферного фронта с дождями (все же там облака прикроют), заморозков не будет.

И это будет такая, относительно теплая ночь (среди всех последующих ночей), +4...+9°С.

Но 27 апреля... Когда этот атмосферный фронт быстренько (в воскресенье) пройдет... В ночь на понедельник у нас снова уже будут прояснения, без осадков.

Но воздушная масса как бы не изменилась. И если есть прояснения, то интенсивно выхолаживается ночью приземный слой воздуха.

Поэтому снова ночь +1...+6 градусов тепла в Украине (кроме южной части), на поверхности почвы - заморозки.

И на этот раз уже в западных и северных областях (в ночь на понедельник) будет прохладнее всего. Там заморозки могут быть кое-где и в воздухе.

И, в принципе, похожая картинка остается на 28-29 апреля, по прогнозам наших специалистов.

Так же ночь - прохладная (+1...+6°С), поверхность почвы - с заморозками.

28 апреля ночью - на западе и севере снова могут быть заморозки в воздухе.

Надеемся, что на 29 апреля - все же останутся только заморозки на почве.

Пока что так. Такие у нас перспективы практически до конца месяца.

Известно ли, когда погода улучшится и придет тепло

– Сейчас ежедневно расчетные модели дают разные вариации. Поэтому наверняка сказать - сложно.

Конечно, тенденция где-то там уже с мая - должна быть на постепенное повышение температуры.

Но пока что таких резких каких-либо изменений даже в первые дни мая мы не ожидаем.

А позже... дальше, чем там 5 мая, говорить еще точно слишком рано.

