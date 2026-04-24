Сніг у квітні - не норма? Що відбувається з погодою і чи принесе травень потепління

17:54 24.04.2026 Пт
5 хв
Хочеться вірити, що весняне сонце якнайшвидше переможе заморозки і "білих мух"
aimg Ірина Костенко
Сніг у квітні - не норма? Що відбувається з погодою і чи принесе травень потепління Погода в квітні не перестає дивувати (фото ілюстративне: Dmytro Smolienko / Ukrinform / NurPhoto / Getty Images)

Квітнева погода не втомлюється дивувати українців "зимовими сюрпризами". При цьому спеціалісти фіксують певні "нестандартні" для цього періоду синоптичні процеси.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Головне:

  • Відхилення від "стандартів": сніг наприкінці квітня не є нормою для більшості областей України, проте час від часу таке може траплятись.
  • Причина "аномалії": фахівці фіксують "нестандартні" синоптичні процеси - на погоду впливають переважно холодні повітряні маси з півночі Європи.
  • Прогноз на вихідні: погода найближчими днями буде "контрастна" - з короткочасним денним потеплінням в суботу й новим атмосферним фронтом у неділю.
  • Нічні мінуси: заморозки в Україні ймовірні щонайменше до середини наступного тижня, в деяких областях - навіть у повітрі.
  • Травневі зміни: останній місяць весни може принести потепління, але навіть про перші його дні говорити поки що зарано.

Чи можна вважати погоду цього квітня "аномальною"

– Наш відділ агрометеорології вже певний такий аналіз провів. Що сніг, звичайно, наприкінці квітня - у центрі, на сході, на півдні України - не є нормою.

Проте такі погодні умови час від часу все ж таки трапляються.

Навіть на початку травня - деякі історичні дані таке містять.

У чому причина такої погоди у квітні 2026 року

– Причина - це "нестандартні" такі синоптичні процеси. А саме - переважання впливу на погоду холодних повітряних мас із півночі Європи.

Ймовірність у другій половині квітня опадів у вигляді мокрого снігу на півночі та північному сході нашої країни, оцінюється як "два або три рази на 15-20 років".

Тобто таке все ж таки інколи трапляється.

Чи існує ймовірність, що сніг "затримається"

– Утворення стійкого снігового покриву або суттєвих промерзань ґрунту все ж таки малоймовірне.

І навіть той сніговий покрив, який утворився подекуди (24 квітня, - Ред.) по Харківській та Сумській областях (локально) - тане.

Тому що температури, все ж таки, денні максимуми - у нас плюсові.

Чого чекати від погоди найближчим часом

– Щодо погоди надалі... Порадувати особливо, на жаль, немає чим.

Тому що продовжує надходити прохолодна повітряна маса.

Хіба що завтра (25 квітня, - Ред.) один день - буде такий короткотривалий перепочинок, можна сказати.

Не сильно ми може його і помітимо, але принаймні погода в більшості регіонів - без опадів. Лише по півночі (і по Київській області включно) можуть бути невеликі дощики у другій половині дня, локально.

Але температурні показники будуть трішечки вищими, +11...+16 градусів в денні години.

І вітер буде з південного заходу. Саме ця південна складова - додасть трішки вищі градуси, хоча й не сильно.

Але вітер все одно буде такий, інтенсивний. 7-12 метрів за секунду.

Що буде з погодою в Україні в неділю

– Починаючи з неділі (26 квітня, - Ред.) у нас - знову зміна повітряних потоків. Із північного заходу вони вже будуть.

І надійде інтенсивний атмосферний фронт з дощами практично по всій території України. З посиленням вітру до 15-20 метрів за секунду.

Знову прохолода і знову зниження температури.

І вже у західних і північних областях в неділю вдень +6...+11 градусів.

Трішки теплішим ще може залишатися в неділю південь, частково - схід, частково - центр. Там ще +14...+19 градусів може бути.

Але з понеділка, 27 квітня, вже всюди знову прохолодно. +6...+11 по всій території.

Чи можуть атмосферні фронти "принести" грози

– Навряд чи. Поки що в прогнозі ми не додавали грозову діяльність.

Тому що досить холодна повітряна маса. І немає достатнього термічного прогріву поверхні. Щоб були висхідні рухи для утворення потужних купчасто-дощових хмар, які продукують грозу.

Тому поки що - без гроз. Будемо ще моніторити на 26 квітня по півдню, але малоймовірно.

Чи надовго в Україні заморозки, коли їх чекати

– Заморозки це, звичайно, ніч. І в нас вони знову продовжуються.

Перш за все, в ніч на суботу вони можуть бути.

Нічна температура у більшості регіонів на суботу +1...+7 градусів тепла. Але у більшості областей на поверхні ґрунту можуть бути заморозки. Окрім західних областей, Житомирської, Вінницької та Одеської.

А ось найпрохолодніше - там де заморозки можуть бути і в повітрі - то це (в ніч на суботу) східні області та Сумщина.

В ніч на неділю за рахунок хмарності, того атмосферного фронту з дощами (все ж таки там хмари прикриють), заморозків не буде.

І це буде така, відносно тепла ніч (з-поміж усіх наступних ночей), +4...+9°С.

Але 27 квітня... Коли цей атмосферний фронт швиденько (в неділю) пройде... В ніч на понеділок в нас знову вже будуть прояснення, без опадів.

Але повітряна маса якби не змінилася. І якщо є прояснення, то інтенсивно вихолоджується вночі приземний шар повітря.

Тому знову ніч +1...+6 градусів тепла в Україні (крім південної частини), на поверхні ґрунту - заморозки.

І на цей раз вже у західних і північних областях (в ніч на понеділок) буде найпрохолодніше. Там заморозки можуть бути подекуди і в повітрі.

І, в принципі, схожа картинка залишається на 28-29 квітня, за прогнозами наших фахівців.

Так само ніч - прохолодна (+1...+6°С), поверхня ґрунту - із заморозками.

28 квітня вночі - на заході та півночі знову можуть бути заморозки у повітрі.

Сподіваємося, що на 29 квітня - все ж таки залишаться тільки заморозки на ґрунті.

Поки що так. Такі в нас перспективи практично до кінця місяця.

Чи відомо, коли погода покращиться і прийде тепло

– Зараз щоденно розрахункові моделі дають різні варіації. Тому напевне сказати - складно.

Звичайно, тенденція десь там вже з травня - повинна бути на поступове підвищення температури.

Але поки що таких різких якихось змін навіть у перші дні травня ми не очікуємо.

А пізніше... далі, ніж там 5 травня, говорити ще точно зарано.

