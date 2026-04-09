Снег и заморозки не вечны: какая погода в Украине завтра, что на Пасху и когда вернется тепло

13:14 09.04.2026 Чт
3 мин
Когда апрельское солнце наконец победит зиму?
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине может меняться постепенно (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Ближайшие дни в Украине будут непростыми - с ночными заморозками, мокрым снегом и холодным ветром. Однако на горизонте уже сейчас виднеется потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Читайте также: Зима не отпускает Карпаты: где в апреле температура стремительно упала до -10 (фото)

Чего ждать от погоды в Украине завтра

10 апреля, в Украине, по словам специалиста, удержится холодная погода.

При этом "ближайшей ночью ожидается холодяка" - от 1 до 6 градусов по Цельсию. Местами - заморозки 0-3°C.

Диденко рассказала, что в течение дня в большинстве областей Украины будет "не намного теплее".

"Максимально +3+7 градусов. В южной части и на юго-востоке +7+11 градусов", - уточнила синоптик.

Ветер ожидается северный или северо-западный, умеренный.

"Иногда - с сильными порывами", - предупредила специалист.

Дождь и местами - мокрый снег завтра вероятны:

  • в северных областях;
  • в центральных областях;
  • в Харьковской области.

Несколько "теплее" дождь:

  • в южной части Украины;
  • в Луганской области;
  • в Донецкой области;
  • в Днепропетровской области.

"В западных областях - без существенных осадков", - добавила Диденко.

Какая погода вероятна 10 апреля в Киеве

В Киеве, согласно информации эксперта, в пятницу ожидается дождь с мокрым снегом.

Температура воздуха:

  • ночью +1+3 градуса по Цельсию (на окраинах - заморозки 0-3°C);
  • днем - около +5 градусов по Цельсию.

Снег и заморозки не вечны: какая погода в Украине завтра, что на Пасху и когда вернется теплоПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Изменится ли погода на пасхальные выходные

В субботу, 11 апреля, синоптическая ситуация в Украине (по данным Диденко) - "без особых изменений".

На следующий день - на Пасху (в воскресенье, 12 апреля) - в Украине практически повсеместно ожидается "периодически - дождь, периодически - прояснения".

"В Пасхальную ночь +2+5 градусов, еще есть вероятность заморозков (если облаками не прикроет). А днем 12-го апреля скромно потеплеет, +7+11, на Левобережье +8+14 градусов", - рассказала синоптик.

Когда в Украину может прийти потепление

Потепление в Украине, по словам Диденко, "посмелеет" на следующей неделе - со вторника-среды (14-15 апреля).

"Не печальтесь из-за холода, из-за отключения света, из-за чего-либо, что пока что не осуществилось. Смотрите на весну - что бы ни происходило, она приходит всегда", - подытожила специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему посреди апреля вернулась почти зимняя погода и показывали, где в Украине вчера насыпало снега.

Кроме того, мы сообщали об опасных заморозках на почве и в воздухе - где и когда ждать минус до конца недели (карта).

Читайте также, каким может быть апрель в Украине в целом.

Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой