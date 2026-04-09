Снег и заморозки не вечны: какая погода в Украине завтра, что на Пасху и когда вернется тепло

Ближайшие дни в Украине будут непростыми - с ночными заморозками, мокрым снегом и холодным ветром. Однако на горизонте уже сейчас виднеется потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать от погоды в Украине завтра

10 апреля, в Украине, по словам специалиста, удержится холодная погода.

При этом "ближайшей ночью ожидается холодяка" - от 1 до 6 градусов по Цельсию. Местами - заморозки 0-3°C.

Диденко рассказала, что в течение дня в большинстве областей Украины будет "не намного теплее".

"Максимально +3+7 градусов. В южной части и на юго-востоке +7+11 градусов", - уточнила синоптик.

Ветер ожидается северный или северо-западный, умеренный.

"Иногда - с сильными порывами", - предупредила специалист.

Дождь и местами - мокрый снег завтра вероятны:

в северных областях;

в центральных областях;

в Харьковской области.

Несколько "теплее" дождь:

в южной части Украины;

в Луганской области;

в Донецкой области;

в Днепропетровской области.

"В западных областях - без существенных осадков", - добавила Диденко.

Какая погода вероятна 10 апреля в Киеве

В Киеве, согласно информации эксперта, в пятницу ожидается дождь с мокрым снегом.

Температура воздуха:

ночью +1+3 градуса по Цельсию (на окраинах - заморозки 0-3°C);

днем - около +5 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Изменится ли погода на пасхальные выходные

В субботу, 11 апреля, синоптическая ситуация в Украине (по данным Диденко) - "без особых изменений".

На следующий день - на Пасху (в воскресенье, 12 апреля) - в Украине практически повсеместно ожидается "периодически - дождь, периодически - прояснения".

"В Пасхальную ночь +2+5 градусов, еще есть вероятность заморозков (если облаками не прикроет). А днем 12-го апреля скромно потеплеет, +7+11, на Левобережье +8+14 градусов", - рассказала синоптик.

Когда в Украину может прийти потепление

Потепление в Украине, по словам Диденко, "посмелеет" на следующей неделе - со вторника-среды (14-15 апреля).

"Не печальтесь из-за холода, из-за отключения света, из-за чего-либо, что пока что не осуществилось. Смотрите на весну - что бы ни происходило, она приходит всегда", - подытожила специалист.