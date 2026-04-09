Снег и заморозки не вечны: какая погода в Украине завтра, что на Пасху и когда вернется тепло
Ближайшие дни в Украине будут непростыми - с ночными заморозками, мокрым снегом и холодным ветром. Однако на горизонте уже сейчас виднеется потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Чего ждать от погоды в Украине завтра
10 апреля, в Украине, по словам специалиста, удержится холодная погода.
При этом "ближайшей ночью ожидается холодяка" - от 1 до 6 градусов по Цельсию. Местами - заморозки 0-3°C.
Диденко рассказала, что в течение дня в большинстве областей Украины будет "не намного теплее".
"Максимально +3+7 градусов. В южной части и на юго-востоке +7+11 градусов", - уточнила синоптик.
Ветер ожидается северный или северо-западный, умеренный.
"Иногда - с сильными порывами", - предупредила специалист.
Дождь и местами - мокрый снег завтра вероятны:
- в северных областях;
- в центральных областях;
- в Харьковской области.
Несколько "теплее" дождь:
- в южной части Украины;
- в Луганской области;
- в Донецкой области;
- в Днепропетровской области.
"В западных областях - без существенных осадков", - добавила Диденко.
Какая погода вероятна 10 апреля в Киеве
В Киеве, согласно информации эксперта, в пятницу ожидается дождь с мокрым снегом.
Температура воздуха:
- ночью +1+3 градуса по Цельсию (на окраинах - заморозки 0-3°C);
- днем - около +5 градусов по Цельсию.
Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Изменится ли погода на пасхальные выходные
В субботу, 11 апреля, синоптическая ситуация в Украине (по данным Диденко) - "без особых изменений".
На следующий день - на Пасху (в воскресенье, 12 апреля) - в Украине практически повсеместно ожидается "периодически - дождь, периодически - прояснения".
"В Пасхальную ночь +2+5 градусов, еще есть вероятность заморозков (если облаками не прикроет). А днем 12-го апреля скромно потеплеет, +7+11, на Левобережье +8+14 градусов", - рассказала синоптик.
Когда в Украину может прийти потепление
Потепление в Украине, по словам Диденко, "посмелеет" на следующей неделе - со вторника-среды (14-15 апреля).
"Не печальтесь из-за холода, из-за отключения света, из-за чего-либо, что пока что не осуществилось. Смотрите на весну - что бы ни происходило, она приходит всегда", - подытожила специалист.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему посреди апреля вернулась почти зимняя погода и показывали, где в Украине вчера насыпало снега.
Кроме того, мы сообщали об опасных заморозках на почве и в воздухе - где и когда ждать минус до конца недели (карта).
Читайте также, каким может быть апрель в Украине в целом.