Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину

Трехсторонние встречи между Украиной и Россией пока перенесли из-за изменения приоритетов Соединенных Штатов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию Rai Radio .

Почему остановился диалог с Россией

По словам главы государства, на график дипломатических встреч повлияла ситуация на международной арене. В частности, Вашингтон на время переключил свое внимание на события в Иране.

"Соединенные Штаты были сосредоточены на Ближнем Востоке", - пояснил Владимир Зеленский. Именно поэтому трехсторонние переговоры с Россией были отложены.

Президент заверил, что этот процесс не остановлен окончательно. "Но мы начнем сначала...", - подчеркнул он.

Вооружение и энергетическая ситуация

Кроме дипломатических вопросов, Зеленский отметил важность бесперебойной военной поддержки. Он отметил, что фронт требует постоянного обновления ресурсов, поэтому помощь техникой не должна прекращаться.

Также президент отреагировал на последние новости о стабилизации ситуации в Иране. По мнению украинского лидера, достижение мира в этой стране является позитивным сигналом для всего мира.