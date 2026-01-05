ua en ru
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка

Киев, Понедельник 05 января 2026 14:06
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка Фото: Евгений Хмара (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский после отставки Василия Малюка назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и указ президента.

Обновлено 14:19. Евгений Хмара назначен врио главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Отметим, что Василий Малюк сделал заявление о своей отставке после встречи с Зеленским.

Что известно о Евгении Хмаре

Карьера Евгения Хмары в СБУ отмечена стремительным профессиональным ростом и значительными достижениями в сфере спецопераций.

14 апреля 2023 года указом президента Украины он был назначен начальником Центра специальных операций, который занимается борьбой с терроризмом и защитой участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов.

Через год, 24 августа 2023 года, Хмара получил звание бригадного генерала, а уже 23 июня 2024 года ему присвоили звание генерал-майора.

25 августа 2025 года президент Украины назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций "А" СБУ, ключевого подразделения спецслужбы, отвечающего за высокопрофильные и асимметричные операции против врага.

Среди самых известных боевых операций Хмары - руководство в 2023 году спецоперацией по освобождению острова Змеиный от оккупантов, которая стала одним из знаковых успехов украинских спецназовцев.

Кадровые изменения во власти

Напомним, что президент Владимир Зеленский уже назначил нового руководителя Офиса президента - вместо Андрея Ермака им стал Кирилл Буданов. Соответственно, главой ГУР назначили Олега Иващенко, который ранее руководил СРЗ.

В правительстве тоже изменения: Михаил Федоров возглавит Минобороны, а Денис Шмыгаль перейдет к управлению Минэнерго.

В целом глава государства анонсировал обновление всех силовых и правоохранительных ведомств, а впоследствии - ротации в армии. Большинство уволенных руководителей останутся в системе на новых должностях.

Накануне также был уволен глава Госпогранслужбы Сергей Дейнека, а сегодня Кабмин должен рассмотреть очередные кадровые решения среди руководителей ОВА.

Кроме того, от президента стало известно, что Дмитрий Кулеба, который ранее возглавлял МИД, снова "в команде Украины".

А Сергей Кислица сегодня был назначен первым заместителем руководителя ОП.

