Буданов - новый глава ОП. Зеленский подписал указ о назначении

Что известно о Буданове и его назначении - в материале РБК-Украина ниже.

Появился указ

На сайте Офиса президента опубликован указ: "Назначить Кирилла Алексеевича Буданова руководителем Офиса президента Украины".

Что известно о назначении Буданова

Таким образом, после подписания указа Буданов официально приступает к исполнению обязанностей в должности руководителя Офиса президента.

Стоит отметить, что о намерении назначить Кирилла Буданова руководителем ОП стало известно в пятницу, 2 января, когда Зеленский сообщил о своей встрече с тогдашним главой ГУР.

Президент отмечал, что поручил новому руководителю ОП во взаимодействии с секретарем СНБО и другими институтами обновить стратегические основы обороны и развития государства, а также определить дальнейшие шаги в сфере безопасности.

Буданов впоследствии публично подтвердил, что принял предложение главы государства, назвав его новым рубежом ответственности и подчеркнув важность сосредоточения на стратегической безопасности Украины.

Биография нового главы ОП

Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве. В школьные годы занимался спортивным подводным плаванием и подводным ориентированием - эти навыки впоследствии пригодились уже на службе.

В 2007 году он окончил Одесский институт Сухопутных войск и в том же году начал службу в военной разведке Украины. После начала российской агрессии в 2014-м Буданов участвовал в боевых действиях на востоке страны и в специальных операциях ГУР, в частности на временно оккупированных территориях.

В 2018-2020 годах находился на закрытой специальной работе, детали которой не разглашаются из соображений безопасности. В 2020 году перешел в Службу внешней разведки, а уже 5 августа того же года указом президента был назначен начальником Главного управления разведки Минобороны Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Буданов возглавил Комитет по вопросам разведки при президенте и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, став одной из ключевых публичных фигур в сфере безопасности.

За годы службы он трижды был ранен, получил ордена "За мужество" всех степеней, в 2023 году стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине, а в феврале 2024-го был удостоен звания Героя Украины.

Параллельно Буданов продолжал обучение: окончил Военно-дипломатическую академию, поступил в аспирантуру по политологии, прошел курс по стратегическому управлению и в 2024 году получил звание почетного доктора Киевской школы экономики.

Буданов имеет высокий уровень доверия

Буданов свободно владеет несколькими иностранными языками и имеет высокий авторитет в среде украинских военных и разведчиков. В профессиональной среде его часто называют одним из самых результативных руководителей разведки за все время независимости Украины.

Сам Буданов неоднократно рассказывал, что становился мишенью многочисленных покушений - их количество, по его оценкам, превышает десять и может достигать двух десятков. Он связывает это с активной и результативной работой украинских спецслужб против России.

По данным социологов, Кирилл Буданов вместе с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным сегодня имеют один из самых высоких уровней общественного доверия.

В случае проведения президентских выборов именно они могли бы стать потенциальными конкурентами действующему главе государства Владимиру Зеленскому, об этом в интервью РБК-Украина рассказывал глава Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, образ Буданова для общества сочетает определенную закрытость и одновременно ощутимую эффективность. Главное управление разведки, которое он возглавлял, ассоциируется с результативными спецоперациями, что и сформировало доверие к уже экс-руководителю ГУР.