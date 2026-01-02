Буданов - новый глава ОП. Зеленский подписал указ о назначении
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.
Что известно о Буданове и его назначении - в материале РБК-Украина ниже.
Появился указ
На сайте Офиса президента опубликован указ: "Назначить Кирилла Алексеевича Буданова руководителем Офиса президента Украины".
Что известно о назначении Буданова
Таким образом, после подписания указа Буданов официально приступает к исполнению обязанностей в должности руководителя Офиса президента.
Стоит отметить, что о намерении назначить Кирилла Буданова руководителем ОП стало известно в пятницу, 2 января, когда Зеленский сообщил о своей встрече с тогдашним главой ГУР.
Президент отмечал, что поручил новому руководителю ОП во взаимодействии с секретарем СНБО и другими институтами обновить стратегические основы обороны и развития государства, а также определить дальнейшие шаги в сфере безопасности.
Буданов впоследствии публично подтвердил, что принял предложение главы государства, назвав его новым рубежом ответственности и подчеркнув важность сосредоточения на стратегической безопасности Украины.
Биография нового главы ОП
Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве. В школьные годы занимался спортивным подводным плаванием и подводным ориентированием - эти навыки впоследствии пригодились уже на службе.
В 2007 году он окончил Одесский институт Сухопутных войск и в том же году начал службу в военной разведке Украины. После начала российской агрессии в 2014-м Буданов участвовал в боевых действиях на востоке страны и в специальных операциях ГУР, в частности на временно оккупированных территориях.
В 2018-2020 годах находился на закрытой специальной работе, детали которой не разглашаются из соображений безопасности. В 2020 году перешел в Службу внешней разведки, а уже 5 августа того же года указом президента был назначен начальником Главного управления разведки Минобороны Украины.
После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Буданов возглавил Комитет по вопросам разведки при президенте и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, став одной из ключевых публичных фигур в сфере безопасности.
За годы службы он трижды был ранен, получил ордена "За мужество" всех степеней, в 2023 году стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине, а в феврале 2024-го был удостоен звания Героя Украины.
Параллельно Буданов продолжал обучение: окончил Военно-дипломатическую академию, поступил в аспирантуру по политологии, прошел курс по стратегическому управлению и в 2024 году получил звание почетного доктора Киевской школы экономики.
Буданов имеет высокий уровень доверия
Буданов свободно владеет несколькими иностранными языками и имеет высокий авторитет в среде украинских военных и разведчиков. В профессиональной среде его часто называют одним из самых результативных руководителей разведки за все время независимости Украины.
Сам Буданов неоднократно рассказывал, что становился мишенью многочисленных покушений - их количество, по его оценкам, превышает десять и может достигать двух десятков. Он связывает это с активной и результативной работой украинских спецслужб против России.
По данным социологов, Кирилл Буданов вместе с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным сегодня имеют один из самых высоких уровней общественного доверия.
В случае проведения президентских выборов именно они могли бы стать потенциальными конкурентами действующему главе государства Владимиру Зеленскому, об этом в интервью РБК-Украина рассказывал глава Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
По его словам, образ Буданова для общества сочетает определенную закрытость и одновременно ощутимую эффективность. Главное управление разведки, которое он возглавлял, ассоциируется с результативными спецоперациями, что и сформировало доверие к уже экс-руководителю ГУР.
Замена главы Офиса президента
Напомним, до этого Офис президента в течение длительного времени возглавлял Андрей Ермак.
Впрочем, 28 ноября 2025 года Ермак написал заявление об отставке на фоне информации об обысках у него, которые проводили НАБУ. По данным источников РБК-Украина, в рамках операции "Мидас" по разоблачению коррупции в "Энергоатоме".
После этого президент Владимир Зеленский начал процесс отбора нового руководителя Офиса президента. Президент публично озвучивал пять возможных кандидатур, среди которых был и Буданов.