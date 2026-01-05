ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР

Киев, Понедельник 05 января 2026 16:18
UA EN RU
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Президент Владимир Зеленский ищет новые форматы работы Службы внешней разведки. С этим связана его сегодняшняя встреча с экс-главой МИД Дмитрием Кулебой.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

"Это еще один канал информации о том, что говорят наши партнеры, как они в целом оценивают ситуацию. Чтобы предоставлять президенту больше альтернатив для принятия решений", - сказал собеседник.

По его словам, Зеленский также давно задумывался над тем, чтобы найти новую системную позицию для Кулебы. Но, подчеркнул собеседник, многое зависит от амбиций и желаний самого экс-министра.

"Речь идет либо о специальном формате работы, в качестве советника или представителя президента, формального или неформального. Или же о том, чтобы Кулеба возглавил ту или иную институцию", - рассказал источник, в частности имея в виду и Службу внешней разведки.

Напомним, что сегодня Зеленский сообщил о встрече с Дмитрием Кулебой, с которым он обсудил ситуацию вокруг Украины - как политическую, так и информационную.

"Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия", - анонсировал президент.

Справочно. Дмитрий Кулеба - украинский дипломат. В 2020-2024 годах возглавлял Министерство иностранных дел Украины, был одним из ключевых представителей страны на международной арене во время полномасштабной войны.

До назначения министром занимал должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также работал в дипломатической службе. Известен активной адвокацией поддержки Украины среди западных партнеров.

Кадровые перестановки

Кадровые изменения во власти продолжаются. Сегодня, 5 января в отставку с должности главы СБУ подал Василий Малюк.

Временным исполняющим обязанности главы СБУ назначен руководитель Центра спецопераций "А" Евгений Хмара, тогда как окончательное кадровое решение должен принять парламент.

Параллельно Зеленский намекнул и на другие кадровые шаги. В команду Украины возвращается экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сейчас стороны определяют формат дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, советником президента по вопросам экономического развития стала Христя Фриланд. А Сергей Кислица назначен первым заместителем руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

Больше о новых назначениях и кого уже сменил президент - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Владимир Зеленский
Новости
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка