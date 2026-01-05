Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР

Президент Владимир Зеленский ищет новые форматы работы Службы внешней разведки. С этим связана его сегодняшняя встреча с экс-главой МИД Дмитрием Кулебой.

"Это еще один канал информации о том, что говорят наши партнеры, как они в целом оценивают ситуацию. Чтобы предоставлять президенту больше альтернатив для принятия решений", - сказал собеседник.

По его словам, Зеленский также давно задумывался над тем, чтобы найти новую системную позицию для Кулебы. Но, подчеркнул собеседник, многое зависит от амбиций и желаний самого экс-министра.

"Речь идет либо о специальном формате работы, в качестве советника или представителя президента, формального или неформального. Или же о том, чтобы Кулеба возглавил ту или иную институцию", - рассказал источник, в частности имея в виду и Службу внешней разведки.

Напомним, что сегодня Зеленский сообщил о встрече с Дмитрием Кулебой, с которым он обсудил ситуацию вокруг Украины - как политическую, так и информационную.

"Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия", - анонсировал президент.

Справочно. Дмитрий Кулеба - украинский дипломат. В 2020-2024 годах возглавлял Министерство иностранных дел Украины, был одним из ключевых представителей страны на международной арене во время полномасштабной войны.

До назначения министром занимал должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также работал в дипломатической службе. Известен активной адвокацией поддержки Украины среди западных партнеров.

Кадровые перестановки

Кадровые изменения во власти продолжаются. Сегодня, 5 января в отставку с должности главы СБУ подал Василий Малюк.

Временным исполняющим обязанности главы СБУ назначен руководитель Центра спецопераций "А" Евгений Хмара, тогда как окончательное кадровое решение должен принять парламент.

Параллельно Зеленский намекнул и на другие кадровые шаги. В команду Украины возвращается экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сейчас стороны определяют формат дальнейшего сотрудничества.