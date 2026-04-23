Словакия снова начала получать российскую нефть по "Дружбе"

Ремонт "Дружбы"

Напомним, в январе российский беспилотник повредил участок нефтепровода на западе Украины, из-за чего поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены.

В Будапеште и Братиславе обвинили Киев в затягивании ремонта, однако украинская сторона эти заявления отрицала.

Венгрия заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины и новый пакет санкций против России.

Разблокирование кредита и санкций возможно только после возобновления поставок нефти.