Словакия не против разблокирования 90 млрд Украине, но с санкциями против РФ "подождет"

14:01 22.04.2026 Ср
3 мин
Фицо опасается, что Украина снова перекроет поставки нефти по "Дружбе"
aimg Татьяна Степанова
Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)

Словакия не будет возражать против разблокирования 90 млрд евро для Украины, но 20-й пакет санкций ЕС против России поддержит после восстановления транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Фицо заявил, что его правительство внимательно следит за тем, как "два процесса идут бок о бок": разблокирование кредита для Украины на сумму 90 млрд евро и возобновление работы нефтепровода "Дружба".

"Я предполагаю, что этот кредит может быть разблокирован при условии, что будут приняты все меры для открытия нефтепровода "Дружба", - сказал словацкий премьер.

По его словам, очевидно, что настаивание Венгрии и Словакии на замораживании средств побудило Украину быстрее принять меры по ремонту трубопровода.

В то же время Фицо также заявил, что этот процесс "подорвал доверие между Братиславой и Киевом". Он опасается, что Украина может вскоре искать способ остановить поставки нефти.

Премьер намекнул, что Словакия не будет возражать против разблокирования средств сегодня, но с утверждением дальнейших санкций ЕС против России подождет, пока нефть на самом деле начнет поступать.

"Я не знаю, как поведет себя ЕС, если кредит будет разблокирован, а через несколько дней поставки нефти по трубопроводу "Дружба" снова остановится. Что мы будем делать тогда, я действительно не знаю, но мы должны быть готовы к такому развитию событий", - добавил он.

Ремонт "Дружбы"

Напомним, нефтепровод "Дружба" превратился в инструмент давления на Киев. Венгрия заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины и новый пакет санкций против России.

По словам венгерских властей, разблокирование кредита и санкций возможно только после возобновления поставок нефти.

При этом премьер Словакии Роберт Фицо поддержал венгерскую позицию и пригрозил также заблокировать будущие кредиты Украине - несмотря на то, что ответственность за повреждение "Дружбы" лежит на российской стороне.

Кроме того, Фицо обратился к ЕС с призывом отменить санкции против нефти и газа из России. Он также предложил предпринять шаги для возобновления поставок через нефтепровод "Дружба".

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поврежденный в результате российского обстрела участок трубопровода отремонтирован и готов к работе.

Сегодня АО "Укртранснафта" подтвердила завершение ремонтных работ на украинском участке "Дружбы" и отмену форс-мажора.

Компания заявила о готовности возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию.

Также сегодня стало известно, что Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу "Дружба", а поставки в Словакию, как ожидается, могут быть восстановлены уже 23 апреля.

