Словакия не против разблокирования 90 млрд Украине, но с санкциями против РФ "подождет"

Словакия не будет возражать против разблокирования 90 млрд евро для Украины, но 20-й пакет санкций ЕС против России поддержит после восстановления транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Фицо заявил, что его правительство внимательно следит за тем, как "два процесса идут бок о бок": разблокирование кредита для Украины на сумму 90 млрд евро и возобновление работы нефтепровода "Дружба".

"Я предполагаю, что этот кредит может быть разблокирован при условии, что будут приняты все меры для открытия нефтепровода "Дружба", - сказал словацкий премьер.

По его словам, очевидно, что настаивание Венгрии и Словакии на замораживании средств побудило Украину быстрее принять меры по ремонту трубопровода.

В то же время Фицо также заявил, что этот процесс "подорвал доверие между Братиславой и Киевом". Он опасается, что Украина может вскоре искать способ остановить поставки нефти.

Премьер намекнул, что Словакия не будет возражать против разблокирования средств сегодня, но с утверждением дальнейших санкций ЕС против России подождет, пока нефть на самом деле начнет поступать.

"Я не знаю, как поведет себя ЕС, если кредит будет разблокирован, а через несколько дней поставки нефти по трубопроводу "Дружба" снова остановится. Что мы будем делать тогда, я действительно не знаю, но мы должны быть готовы к такому развитию событий", - добавил он.