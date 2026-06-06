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Дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым

16:15 06.06.2026 Сб
2 мин
Первые результаты ударов уже ощутимы
aimg Сергей Козачук
Дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым Фото: сухопутный путь в Крым под контролем ВСУ (Getty Images)
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Украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из важнейших логистических маршрутов российских захватчиков на юге. Это существенно подорвало обеспечение вражеской группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3-й отдельный полк СпН имени князя Святослава Храброго.

Уничтожение техники и блокирование горючего

Как сообщили военные, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 3-го отдельного полка ССО установили воздушный контроль над участком сухопутного пути, по которому оккупационные войска направляются во временно оккупированный Крым.

Ударные дроны спецназовцев системно уничтожают вражескую технику и разрушают логистические узлы на ключевом маршруте Мелитополь - Чонгар.

"В результате успешных действий наших подразделений уже существенно затруднена логистика в части поставки армии РФ и горючего на полуостров", - отмечают в Силах специальных операций.

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Логистический кризис в оккупированном Крыму

Напомним, в последнее время ситуация с обеспечением временно оккупированного Крыма значительно ухудшилась, превратив полуостров в фактическую прифронтовую зону.

Из-за регулярных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам РФ на полуострове ввели жесткие ограничения и талоны на бензин.

По словам экспертов, масштабные атаки Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре уже привели к тому, что объемы нефтепереработки в России упали примерно до уровня кризиса 2009 года, а лимиты на продажу топлива распространились даже на АЗС Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме этого, подразделения беспилотных систем ГУР установили огневой контроль над участками трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем, системно уничтожая российские топливозаправщики и грузовики в глубоком тылу.

Как пояснили в Военно-морских силах ВСУ, перенос логистической нагрузки врага на так называемый "сухопутный коридор" сделал его уязвимым, что станет серьезной проблемой для рядовых россиян и нелегальных туристов, которые незаконно находятся на полуострове.

В то же время председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что полная огневая блокада и отрезание путей снабжения заставят российскую армию начать эвакуацию войск, а первые признаки отступления оккупантов спровоцируют массовое бегство незаконно переселенных граждан РФ.

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