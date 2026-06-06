Дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым

Украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из важнейших логистических маршрутов российских захватчиков на юге. Это существенно подорвало обеспечение вражеской группировки.

Уничтожение техники и блокирование горючего

Как сообщили военные, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 3-го отдельного полка ССО установили воздушный контроль над участком сухопутного пути, по которому оккупационные войска направляются во временно оккупированный Крым.

Ударные дроны спецназовцев системно уничтожают вражескую технику и разрушают логистические узлы на ключевом маршруте Мелитополь - Чонгар.

"В результате успешных действий наших подразделений уже существенно затруднена логистика в части поставки армии РФ и горючего на полуостров", - отмечают в Силах специальных операций.

Логистический кризис в оккупированном Крыму

Напомним, в последнее время ситуация с обеспечением временно оккупированного Крыма значительно ухудшилась, превратив полуостров в фактическую прифронтовую зону.

Из-за регулярных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам РФ на полуострове ввели жесткие ограничения и талоны на бензин.

По словам экспертов, масштабные атаки Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре уже привели к тому, что объемы нефтепереработки в России упали примерно до уровня кризиса 2009 года, а лимиты на продажу топлива распространились даже на АЗС Москвы и Санкт-Петербурга.