"Скіфське золото" передадуть до Києва, а військові на Донбасі вперше застосували безпілотник Bayraktar: новини за 26 жовтня

Україна здобула перемогу на суді по "скіфському золоту", військові на Донбасі вперше застосували безпілотник Bayraktar, Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 26 жовтня – у матеріалі РБК-Україна.

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Позиції залишаються незмінними: штаб ООС заперечив взяття села на Донбасі

Штаб ООС заперечив інформацію про захоплення українськими військовослужбовцями села Старомар'ївка, що розташоване на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Назвав це черговою спробою Росії звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування.

Як відзначає командування ООС, інформація є спробою агресора дискредитувати й звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування. "Позиції українських військових залишаються незмінними", - додає пресслужба.

Україна здобула чергову перемогу на суді по "скіфському золоту"

Апеляційний суд Амстердама виніс рішення у справі про "скіфське золото", яка розглядалася протягом семи років. Згідно з рішенням суду, колекцію кримських музеїв мають передати державі Україна.

Йдеться про понад 560 предметів з музейного фонду України, які з 2013 року знаходяться на території Нідерландів. В основному це археологічні знахідки, вартість колекції складає близько 10 млн євро. За "скіфське золота" українська сторона судилася з музеями в окупованому Криму, колекція яких була передана на виставку до нідерландського Музею Алларда Пірсона. Після російської окупації півострова колекцію не передавали кримським музеям.

На Донбасі під обстрілом загинув український військовий, ще один отримав поранення

У вівторок, 26 жовтня на Донбасі в результаті ворожого артилерійського обстрілу загинув український військовий. Від осколкового поранення помер майстер-сержант Георгій Халіков.

Ще один український військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги він був евакуйований до лікувального закладу.

Знищили гармати бойовиків. Військові на Донбасі вперше застосували безпілотник Bayraktar

На Донбасу українські військові вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар". Апарат успішно знищив гармату проросійських бойовиків.

Беспілотник керованою бомбою знищив одну гармату, щоб змусити ворога припинити вогонь (відео).

Мін'юст запустив реєстр педофілів

Міністерство юстиції України запустило реєстр педофілів. Він поки працює в тестовому режимі.

За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, на сьогодні в реєстрі вже є дані про 171 особу, які притягувалися до відповідальності і відбувають покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Реєстр наповнюється Мін'юстом разом з органами прокуратури та суду. Користуватися таким реєстром повноцінно можна буде з часом.

Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії

Капіталізація Tesla уперше перевищила 1 трлн доларів. Її генеральний директор Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії світу.

У понеділок капітал Ілона Маска оцінювався у 271,3 млрд доларів. Внаслідок 13%-го підвищення акцій Tesla, починаючи з минулої п'ятниці статки підприємця зросли на 41,7 млрд доларів.

Принцеса Японії вийшла заміж за юриста, відреклася від сім'ї і 1,3 млн доларів: красива історія кохання на фото

30-річна японська принцеса Мако вийшла заміж за юриста і ровесника Кей Комуро. Тепер їй доведеться покинути королівську сім'ю і стати звичайною громадянкою Японії, взяти прізвище чоловіка і отримати паспорт.

Що відомо про красиву історію кохання між принцесою і простим хлопцем - читайте в нашому матеріалі.

Антициклон несе потепління в Україну

В середу, 27 жовтня, погода в Україні буде прохолодною, але південно-західний вітер принесе потепління. У нічний час очікуються морози.

Повідомляється, що із заходу до України прийде черговий антициклон, який забезпечить спокійну ясну погоду, але в той же час морозні ночі.