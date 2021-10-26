"Червону" зону карантину в Україні розширили, у "жовтій" - вдвічі менше
Фото: в "червоній" зоні карантину вісім областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні розширили "червону" зону карантину до восьми областей. У "жовтій" зоні - вдвічі менше регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Рівненська,
- Миколаївська.
Голова МОЗ Віктор Ляшко прогнозує, що Львівську, Житомирську та Луганську області також можуть перевести в "червону" зону карантину. Також в Черкаській ОДА повідомили, регіон може потрапити в цю зону.
"Помаранчева" зона
До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська.
"Жовта" зона
Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває чотири області:
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Вінницька.