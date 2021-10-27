"Скифское золото" передадут в Киев, а военные на Донбассе впервые применили беспилотник Bayraktar: новости за 26 октября

Украина одержала победу на суде по "скифскому золоту", военные на Донбассе впервые применили беспилотник Bayraktar, Илон Маск стал самым богатым человеком в истории. Подробнее о том, что произошло во вторник, 26 октября - в материале РБК-Украина.

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Позиции остаются неизменными: штаб ООС отрицает взятие села на Донбассе

Штаб ООС опроверг информацию о захвате украинскими военнослужащими села Старомарьевка, расположенного на временно оккупированных территориях Донецкой области. Назвал это очередной попыткой России обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

Как отмечает командование ООС информация является попыткой агрессора дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. "Позиции украинских военных остаются неизменными", - добавляет пресс-служба.

Украина одержала очередную победу на суде по "скифскому золоту"

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о "скифском золоте", которое рассматривалось на протяжении семи лет. Согласно решению суда, коллекцию крымских музеев должны передать государству Украина.

Речь идет о более 560 предметах из музейного фонда Украины, которые с 2013 года находятся на территории Нидерландов. В основном это археологические находки, стоимость коллекции составляет около 10 млн евро. Принадлежность "скифского золота" украинская сторона оспаривала с музеями в оккупированном Крыму, коллекция которых была передана на выставку в нидерландский Музей Алларда Пирсона. После российской оккупации полуострова коллекцию не стали передавать крымским музеям.

На Донбассе под обстрелом погиб украинский военный, еще один получил ранение

Во вторник, 26 октября на Донбассе в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб украинский военный. От осколочного ранения умер мастер-сержант Георгий Халиков.

Еще один украинский военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи он эвакуирован в лечебное учреждение.

Уничтожили орудия боевиков. Военные на Донбассе впервые применили беспилотник Bayraktar

На Донбассе украинские военные впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar. Аппарат успешно уничтожил орудие пророссийских боевиков.

Беспилотник управляемой бомбой уничтожил одно орудие, чтобы заставить врага прекратить огонь (видео).

Минюст запустил реестр педофилов

Министерство юстиции Украины запустило реестр педофилов. Он пока работает в тестовом режиме.

По словам замминистра юстиции Елены Высоцкой, на сегодня в реестре уже есть данные о 171 лице, которые привлекались к ответственности и отбывают наказания за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Реестр наполняется Минюстом вместе с органами прокуратуры и суда. Пользоваться таким реестром полноценно можно будет со временем.

Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

Капитализация Tesla впервые превысила 1 трлн долларов. Ее генеральный директор Илон Маск стал самым богатым человеком в истории мира.

В понедельник капитал Илона Маска оценивался в 271,3 млрд долларов. В результате 13%-го повышения акций Tesla, начиная с прошлой пятницы состояние предпринимателя выросло на 41,7 млрд долларов.

Принцесса Японии вышла замуж за юриста, отреклась от семьи и 1,3 млн долларов: красивая история любви на фото

30-летняя японская принцесса Мако вышла замуж за юриста и ровесника Кей Комуро. Теперь ей придется покинуть королевскую семью и стать обычной гражданкой Японии, взять фамилию мужа и получить паспорт.

Что известно о красивой истории любви между принцессой и простым парнем - читайте в нашем материале.

Антициклон несет потепление в Украину

В среду, 27 октября, погода в Украине будет прохладной, но юго-западный ветер принесет потепление. В ночное время ожидаются морозы.

Сообщается, что с запада в Украину придет очередной антициклон, который обеспечит спокойную ясную погоду, но в то же время морозные ночи.