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Україна здобула чергову перемогу на суді по "скіфському золоту"

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Амстердам, Вівторок 26 жовтня 2021 12:50
Україна здобула чергову перемогу на суді по "скіфському золоту" Фото: "скіфське золото" (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Апеляційний суд Амстердама виніс рішення у справі про "скіфське золото", яка розглядалася протягом семи років. Згідно з рішенням суду, колекцію кримських музеїв мають передати державі Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Telegraaf.

Зазначимо, йдеться про понад 560 предметів з музейного фонду України, які з 2013 року знаходяться на території Нідерландів. В основному це археологічні знахідки, вартість колекції складає близько 10 млн євро.

За "скіфське золота" українська сторона судилася з музеями в окупованому Криму, колекція яких була передана на виставку до нідерландського Музею Алларда Пірсона. Після російської окупації півострова колекцію не передавали кримським музеям.

На рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС та Мінкультури - за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим" , - зазначив він у своєму Twitter.

Зазначимо, на брифінгу у Кропивницькому ще до рішення суду в Амстердамі прем'єр Денис Шмигаль припустив, що "скіфське золото" зберігатиметься у Києві.

"Україна визначиться із місцем зберігання "скіфського золота" після того, як отримає рішення суду, це може бути заповідник "Софія Київська", - заявив глава уряду.

Нагадаємо, ще у грудні 2016 року Окружний суд Амстердама зобов'язав музей передати "скіфське золото" Україні. Сьогодні ж було оголошено вердикт апеляційної інстанції.

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Нідерланди Скіфське золото
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