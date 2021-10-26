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Позиції залишаються незмінними: штаб ООС заперечив взяття села на Донбасі

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Вівторок 26 жовтня 2021 18:11
Позиції залишаються незмінними: штаб ООС заперечив взяття села на Донбасі Фото: штаб ООС заперечує взяття бійцями ЗСУ нових територій на Донбасі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Штаб ООС заперечив інформацію про захоплення українськими військовослужбовцями села Старомар'ївка, що розташоване на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Назвав це черговою спробою Росії звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"Сьогодні у соціальних мережах поширилася інформація про ніби то захоплення українськими військовослужбовцями міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що неподалік населеного пункту Гранітне", - пише пресслужба.

Як відзначає командування ООС, інформація є спробою агресора дискредитувати й звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування.

Зокрема, саме на цій території проросійські бойовики, ігноруючи домовленості, що були досягнуті в ТКГ, відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.

"Позиції українських військових залишаються незмінними", - додає пресслужба.

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