Позиції залишаються незмінними: штаб ООС заперечив взяття села на Донбасі

Штаб ООС заперечив інформацію про захоплення українськими військовослужбовцями села Старомар'ївка, що розташоване на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Назвав це черговою спробою Росії звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"Сьогодні у соціальних мережах поширилася інформація про ніби то захоплення українськими військовослужбовцями міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що неподалік населеного пункту Гранітне", - пише пресслужба.

Як відзначає командування ООС, інформація є спробою агресора дискредитувати й звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування.

Зокрема, саме на цій території проросійські бойовики, ігноруючи домовленості, що були досягнуті в ТКГ, відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.

"Позиції українських військових залишаються незмінними", - додає пресслужба.