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Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії

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Вівторок 26 жовтня 2021 22:40
Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії Фото: засновник компаній SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Капіталізація Tesla уперше перевищила 1 трлн доларів. Її генеральний директор Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

У понеділок, капітал Ілона Маска оцінювався у розмірі 271,3 млрд доларів.

Внаслідок 13%-го підвищення акцій Tesla, починаючи з минулої п'ятниці, статки підприємця зросли на 41,7 млрд доларів.

Згідно з даними Forbes за 3 вересня, капітал Маска оцінювався у 190,5 млрд доларів. На той момент найбагатшою людиною світу був засновник Amazon Джефф Безос, який випередив засновника SpaceX на 10,5 млрд доларів.

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Forbes Илон Маск
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