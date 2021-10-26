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Принцеса Японії вийшла заміж за юриста, відреклася від сім'ї і 1,3 млн доларів: красива історія кохання на фото

Новость на русском →
Японія, Вівторок 26 жовтня 2021 10:41
Принцеса Японії вийшла заміж за юриста, відреклася від сім'ї і 1,3 млн доларів: красива історія кохання на фото Фото: Принцеса Японії Мако і її чоловік Кей Комуро (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

30-річна японська принцеса Мако вийшла заміж за юриста і ровесника Кей Комуро. Тепер їй доведеться покинути королівську сім'ю і стати звичайною громадянкою Японії, взяти прізвище чоловіка і отримати паспорт.

Що відомо про красиву історію кохання між принцесою і простим хлопцем - читайте нижче в нашому матеріалі.

Одруження відбулося у вівторок, 26 жовтня, повідомляє японське видання NHK. Пройшло все дуже скромно, без традиційної церемонії, передбаченої для членів імператорської сім'ї.

Крім того 30-річна Мако відмовилася від одноразової виплати в 1,3 мільйона доларів від японського уряду, яку повинна була отримати за втрату королівського статусу.

Тепер принцеса Мако - племінниця чинного імператора Японії Нарухіто, стала Мако Комуро згідно сімейного реєстру Комуро.

Принцеса Японії вийшла заміж за юриста, відреклася від сім'ї і 1,3 млн доларів: красива історія кохання на фото

Фото: Принцеса Мако в день весілля (Getty Images)

Це несправедливо, але згідно із законодавством Японії, жінки з імператорської сім'ї втрачають свій статус після шлюбу з чоловіком неблагородного походження, а чоловіки з імператорської сім'ї статус не втрачають.

Весілля мало відбутися ще восени 2018-го

Принцеса познайомилася з простим хлопцем ще в 2012 році, коли вчилася в Міжнародному християнському університеті в Токіо.

Про те, що Мако і Кей планують одружитися, стало відомо в травні 2017-го. У вересні цього ж року пара оголосила про заручини, а саме одруження призначили на осінь 2018 року.

Принцеса Японії вийшла заміж за юриста, відреклася від сім'ї і 1,3 млн доларів: красива історія кохання на фото

Скрін відео: Мако і Кей під час заручин в 2017-му

Союзу закоханих перешкоджали багаторічні фінансові суперечки за участю матері Комуро і її колишнього нареченого. Принцеса Мако після скандалу, за повідомленнями ЗМІ "відчувала сильне відчуття тривоги" через те, що була мимоволі втягнута в ці дебати.

Після того Кей Комуро висловив намір виплатити гроші колишньому нареченому своєї матері для врегулювання спору.

Потім весілля знову перенесли на 2020 рік через заплановану церемонію передачі престолу від Акіхіто його старшому синові Нарухіто.

Принцеса Японії вийшла заміж за юриста, відреклася від сім'ї і 1,3 млн доларів: красива історія кохання на фото

Фото: Принцеса Японії Мако в традиційному одязі (Getty Images)

А на початку жовтня 2021 стало відомо, що принцесі діагностували психічне захворювання. Повідомлялося, що це може бути викликано стресом на тлі критики громадськості її ідеї укласти шлюб зі звичайним громадянином.

Скромна церемонія, що прогриміла на весь світ

І хоча одруження було дуже скромним, про нього пишуть всі ЗМІ.

Дівчина вирушила на одруження з резиденції, де проживала з батьками і молодшою сестрою, близько 10 ранку (4:00 за київським часом), 26 жовтня.

Принцеса Японії вийшла заміж за юриста, відреклася від сім'ї і 1,3 млн доларів: красива історія кохання на фото

Фото: Принцеса Японії Мако і її чоловік Кей Комуро (Getty Images)

Перед весіллям Мако відвідала своїх батьків, принца Акісіно і принцесу Кіко, а також бабусю і діда, колишніх імператора Акахіто і імператрицю Мітіко.

Після одруження кохані планують покинути Японію і переїхати в США (Нью-Йорк), де у нареченого є робота в юридичній фірмі. Мако теж вдома сидіти не буде і займеться своєю кар'єрою.

Оскільки члени японської імператорської сім'ї не мають паспортів, принцесі необхідно подати заяву на отримання як звичайний громадянин. Очікується, що вона поїде в США не раніше наступного місяця.

Раніше ми писали про подробиці одруження японської принцеси.

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