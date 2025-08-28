ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Укрзализныця" показала, как выглядит поезд "Интерсити" после прицельного удара РФ

Киев, Четверг 28 августа 2025 09:59
UA EN RU
"Укрзализныця" показала, как выглядит поезд "Интерсити" после прицельного удара РФ Фото: последствия российского удара по пассажирским поездам "Интерсити" (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Ірина Глухова

Российские оккупанты нанесли прицельный удар по поезду "Интерсити", который сегодня должен был выйти на маршрут Киев - Харьков. В сети показали пораженный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Как рассказал председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, удар был прицельный. Он был направлен исключительно по гражданскому транспорту. Поезд сегодня должен был выйти на маршрут Киев-Харьков.

"Сейчас - рейсы не отменяем, на маршрут станут пассажирские вагоны, в т.ч. те, что только что приняли с завода. Ключевое: сохранены жизни, весь дежурный персонал в местах попадания отвели в укрытие. Влияние на подвижной состав минимизировали быстрыми действиями сотрудников", - отметил он.

На снимках видно полностью выгоревший салон вагона, обугленные сиденья, поврежденные стены и обшивка, изуродованные металлические конструкции. Из-за взрыва вагон фактически превратился в руины, непригодные для эксплуатации.

Фото: последствия российского удара по пассажирским поездам "Интерсити" (t.me/UkrzalInfo)

Что известно об атаке 28 августа

Напомним, этой ночью российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Под удар попал парк скоростных поездов "Интерсити+".

Жертв и пострадавших среди работников "Укрзализныци" нет. Из-за массированной атаки армии РФ и обесточивания железнодорожной инфраструктуры ряд поездов будет курсировать с задержками.

Тем временем в столице продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела. Уже известно о 10 погибших и более 40 раненых.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця Война в Украине
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы