Запрещены любые развлекательные мероприятия: 29 августа в Киеве будет Днем траура
Завтрашний день - пятница, 29 августа - объявлен в Киеве Днем траура. В память о жертвах сегодняшней массированной атаки врага на столицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
Что известно о Дне траура в Киеве
Согласно информации мэра Киева Виталия Кличко, в Дарницком районе города продолжается поисково-спасательная операция - спасатели разбирают завалы.
Известно уже о более 10 погибших в результате варварской атаки врага.
В КГГА уточнили, что среди погибших - трое детей. Самой маленькой девочке - три года.
Отмечается, что завтрашний день, 29 августа, в Киеве объявлен Днем траура.
"В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - объяснили гражданам.
В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.
Рекомендовано также приспустить государственные флаги на зданиях:
- и государственной формы собственности;
- и частной формы собственности.
"29 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", - подчеркнули в КГГА.
Напомним, сегодня ночью российские оккупанты совершили очередную массированную атаку на украинскую столицу.
При этом армия РФ попала ракетой в пятиэтажный дом в Дарницком районе города. Один из его подъездов - разрушен до основания.
В результате обстрела в Киеве возникли многочисленные пожары, поэтому над городом образовался смог и в некоторых районах существенно ухудшилось качество атмосферного воздуха.
Президент Владимир Зеленский, реагируя на вражескую атаку этой ночью, обратился за реакцией к Китаю и Венгрии, которые являются соратниками российского диктатора Владимира Путина.
В целом же этой ночью РФ выпустила по Украине более 600 дронов и ракет.
Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.