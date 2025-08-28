Запрещены любые развлекательные мероприятия: 29 августа в Киеве будет Днем траура

Завтрашний день - пятница, 29 августа - объявлен в Киеве Днем траура. В память о жертвах сегодняшней массированной атаки врага на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

"29 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", - подчеркнули в КГГА.

Рекомендовано также приспустить государственные флаги на зданиях:

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.

"В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - объяснили гражданам.

Отмечается, что завтрашний день, 29 августа, в Киеве объявлен Днем траура.

В КГГА уточнили, что среди погибших - трое детей. Самой маленькой девочке - три года.

Известно уже о более 10 погибших в результате варварской атаки врага.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты совершили очередную массированную атаку на украинскую столицу.

При этом армия РФ попала ракетой в пятиэтажный дом в Дарницком районе города. Один из его подъездов - разрушен до основания.

В результате обстрела в Киеве возникли многочисленные пожары, поэтому над городом образовался смог и в некоторых районах существенно ухудшилось качество атмосферного воздуха.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на вражескую атаку этой ночью, обратился за реакцией к Китаю и Венгрии, которые являются соратниками российского диктатора Владимира Путина.

В целом же этой ночью РФ выпустила по Украине более 600 дронов и ракет.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.