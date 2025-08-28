ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Запрещены любые развлекательные мероприятия: 29 августа в Киеве будет Днем траура

Четверг 28 августа 2025 12:02
UA EN RU
Запрещены любые развлекательные мероприятия: 29 августа в Киеве будет Днем траура 29 августа объявлено в Киеве Днем траура (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Завтрашний день - пятница, 29 августа - объявлен в Киеве Днем траура. В память о жертвах сегодняшней массированной атаки врага на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Что известно о Дне траура в Киеве

Согласно информации мэра Киева Виталия Кличко, в Дарницком районе города продолжается поисково-спасательная операция - спасатели разбирают завалы.

Известно уже о более 10 погибших в результате варварской атаки врага.

В КГГА уточнили, что среди погибших - трое детей. Самой маленькой девочке - три года.

Отмечается, что завтрашний день, 29 августа, в Киеве объявлен Днем траура.

"В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - объяснили гражданам.

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.

Рекомендовано также приспустить государственные флаги на зданиях:

  • и государственной формы собственности;
  • и частной формы собственности.

"29 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", - подчеркнули в КГГА.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты совершили очередную массированную атаку на украинскую столицу.

При этом армия РФ попала ракетой в пятиэтажный дом в Дарницком районе города. Один из его подъездов - разрушен до основания.

В результате обстрела в Киеве возникли многочисленные пожары, поэтому над городом образовался смог и в некоторых районах существенно ухудшилось качество атмосферного воздуха.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на вражескую атаку этой ночью, обратился за реакцией к Китаю и Венгрии, которые являются соратниками российского диктатора Владимира Путина.

В целом же этой ночью РФ выпустила по Украине более 600 дронов и ракет.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Виталий Кличко Атака дронов Ракетная атака
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы